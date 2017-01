Participa Dirección de Desarrollo Rural en reunión con nuevo subsec

? Hicieron un decomiso de 385 kilos de productos que contienen pólvora, la cual se encuentra asegurada.

? Fue un trabajo arduo de las tres últimas semanas del mes de Diciembre 2016.

Durante los operativos del mes de diciembre realizados por la Dirección de Inspectores Municipales se logró el decomiso de un total de 385 kilogramos de productos que contienen pólvora, el alcalde José Ramón Enríquez Herrera ha sido claro al destacar que estas acciones tienen el objetivo de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

Estos 385 kilogramos productos de pólvora fueron decomisados principalmente en el mercado Gómez Palacio, Templo de San Miguel, ex Cuartel Juárez, ex Campo Deportivo y principales cruceros viales y centros comerciales, en este sentido el doctor Enríquez ha sido enfático al destacar que no se permitirá la venta de estos artefactos que están fuera de la ley y que provocan accidentes.

Con estas acciones preventivas se busca por parte de la administración municipal fomentar la cultura de que no se utilicen este tipo de productos para entretenimiento pues por más inofensivo que aparentan ser han resultado en accidentes graves.

El director de Inspectores Omar Martínez Aispuro hizo un llamado a los ciudadanos para que los apoyen en estas acciones de prevención, pues han existido casos donde la misma sociedad interviene en defensa de las personas que no cuentan con los permisos necesarios por medio de insultos y en dado caso agresiones físicas sin antes observar que este tipo de situaciones atentan contra la seguridad de los pobladores.

"Los ciudadanos deben tener la certeza de que estas acciones son emprendidas con el único objetivo de salvaguardar su seguridad, estos productos son detonantes de accidentes tanto en los comercios como en los hogares, por ello es indispensable realizar acciones preventivas como los decomisos", dijo el director de Inspectores Municipales.

Durante las últimas tres semanas del año pasado los operativos para detectar la venta irregular de artefactos con pólvora se intensificó y dio buenos resultados pues fue posible este importante número de decomisos.

Por instrucciones del alcalde la dirección se mantendrá atenta y vigilante para inhibir en la medida de lo posible la venta de este producto por seguridad social y que en este nuevo año no se reducirá el trabajo.