Argonmexico / Angélica Beltrán

Ya se había tardado el PAN, pero más vale tarde que nunca… y es que por primera vez postuló a una mujer para ocupar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Se trata de la legisladora de Querétaro, Guadalupe Murguía, quien fue electa durante la reunión plenaria de la fracción panista celebrada en Morelos.

Y aunque falta que el pleno cameral la ratifique el próximo primero de septiembre, se trata sólo de una formalidad; pues a decir del coordinador de la bancada, Marko Cortés, PRI y PRD anticiparon que ratificarían la propuesta panista.

Decimos que ya se había tardado el PAN en el tema de la paridad de género porque hace más de una década, en 2002, que el PRI postuló a Beatriz Paredes, ex gobernadora Tlaxcalteca, como presidenta de la Cámara de Diputados. Mientras que el PRD hizo lo propio con Ruth Zavaleta hacia 2007; hace casi 10 años también.

La diputada Murguía, que actualmente preside la comisión para el caso Ayotzinapa, compartirá la presidencia de la Cámara Baja con el diputado Javier Bolaños, cada cual por un periodo de seis meses. Iniciará Bolaños y concluirá Murguía, de quien se dice fue la carta fuerte del presidente del albiazul, Ricardo Anaya.

Zambrano…a la Jucopo

Mientras tanto, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano, se prepara a dejar el cargo el próximo 31 de agosto; se dice que el sonorense podría ocupar ahora la presidencia de la de la Junta de Coordinación Política.

De ser así, el segundo año de ejercicio de la 63 Legislatura correspondería al PAN y PRD ocupar las presidencias de los dos órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Con lo cual la mancuerna de los dos partidos más fuertes de la oposición se fortalecería desde el legislativo para afianzar las alianzas electorales del 2017 y 2018.

Osorio Chong acompañó a Zambrano en su Informe

En su informe de actividades legislativas celebrado el pasado lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, contó con la presencia de nada más ni nada menos que del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

La estampa expresó que la relación del diputado perredista con el poder, el ejecutivo federal, no va nada mal, sino todo lo contrario, ya que al margen de las marchas de los maestros, bloqueos, manifestaciones y demás acciones de la CNTE, el funcionario de Hidalgo se dio tiempo para saludar al diputado sonorense.

Distinción que no dio en el caso del más reciente informe del gobernador de Querétaro, “Pancho” Domínguez, a cuyo evento mandó a un representante.

Rosario Robles #LadyLimpiaVidrios y #LadyMataMoscas

Muy desafortunadas las opiniones de la secretaria de SEDATU, la ex perredista Rosario Robles, sobre la función de la prensa escrita n México, a la que redujo a un pedazo de papel para limpiar vidrios o matar moscas, pues dijo que el periódico sirve para eso.

Con dichas declaraciones vertidas el martes pasado, la integrante del gabinete presidencial mostró ser tan elemental como el ex mandatario panista Vicente Fox, quien dijo que lo recomendable era no leer los periódicos…

Acaso Rosario Robles cuando fue profesora de la Facultad de Economía de la UNAM ¿ocupaba los periódicos para eso?; claro que no. Desafortunadas declaraciones que la colocaron en el centro de la crítica, en particular en twitter donde se le conoció a la ex perredista como #LadyLimpiaVidrios y #LadyMataMoscas.