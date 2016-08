Argonmexico / Mario Iván B. Ruiz

Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, aseguró que el dialogo nunca podrá cancelar la Reforma Educativa, misma que debe continuar y no alterarse. Ratificó que no debe continuar ningún tipo de diálogo con la Coordinadora si los niños no están en clases; el diálogo puede tener muchas aristas o avenidas, pero nunca el poder cancelar esta reforma, la cual es la plataforma para que México sea un país exitoso en el Siglo XXI, señaló.

Ante legisladores del PVEM, reunidos en su plenaria, expuso que la Reforma Educativa no es una reforma más, sino una que da viabilidad a México en este siglo, para que se pueda romper la desigualdad.

Por eso, abundó Nuño Mayer, es convicción del presidente de la República defenderla “con toda la fuerza que tengamos; no sacar adelante esta reforma implicaría estarle cancelando a México un futuro exitoso”, comentó.

Señalo que una transformación como ésta genera resistencias, porque no quieren que las plazas entren a concurso, no quieren perder privilegios, dijo al considerar que la defensa de la reforma es fundamental y por eso no puede alterarse.

Luego, en Ecatepec, Estado de México, el secretario de Educación Pública asistió a la inauguración de los foros estatales de consulta sobre el Modelo Educativo, donde planteó que se abren a consulta y difusión los documentos respectivos, para tener un modelo de los mexicanos, no sólo del gobierno o de la Secretaria de Educación Pública.

En el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Aurelio Nuño Mayer reconoció a los maestros, y puntualizó que se busca que los docentes a partir de su esfuerzo encuentren espacios en su carrera, con un plan de formación continua.

En el acto, en el que también hizo un reconocimiento al gobernador Eruviel Ávila Villegas por su compromiso con la educación, expresó que un sistema educativo de calidad permitirá que niños y jóvenes cumplan sus sueños.

Explicó que en las propuestas se pone énfasis en temas esenciales y fundamentales, como un paso más de la Reforma Educativa, que mandata la revisión del Modelo y la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria.

Los documentos que se presentan están terminados, pero no son definitivos, y por eso se ponen a debate y análisis, en un proceso en el que ya participaron gobernadores; consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; organizaciones civiles; diputados y senadores, y expertos.

En este foro, el primero de 20 en el Estado de México, el secretario de Educación Pública explicó que con el documento Los fines de la educación en el Siglo XXI, se indica qué mexicanos se quiere formar, así como los aprendizajes esperados al término de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior.

Asimismo, Nuño Mayer planteó que en el Modelo Educativo se considera poner a la escuela al centro, quitándole carga burocrática, y dándole mayor autonomía de gestión y acompañamiento pedagógico.

Se busca seguir transitando en un nuevo modelo pedagógico, para que los niños aprendan a aprender, así como fortalecer la formación continua de los maestros, a partir de una evaluación útil y pertinente, expresó.

Asimismo, indicó que se prevé avanzar en la equidad e inclusión, para que los beneficios lleguen a todos los niños y jóvenes.

En el acto, el secretario de Educación Pública reconoció a los medallistas olímpicos Ismael Hernández y Guadalupe González, quienes son una muestra de constancia, trabajo y esfuerzo.

Al final de la reunión se entregaron 3 mil 608 reconocimientos a maestros y directivos mexiquenses.