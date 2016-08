Redacción 24 HORAS

El alcalde de Cuernavaca y futbolista retirado Cuauhtémoc Blanco aseguró que no le asustan las acusaciones en su contra y que no renunciará a su cargo para “darle poder a toda esta bola de corruptos”.

En una breve conferencia de prensa, el presidente municipal de la capital de Morelos declaró que da la cara porque no tiene nada qué ocultar.

Recientemente se dio a conocer el contrato que el exfutbolista habría firmado con el Partido Socialdemócrata, el que lo llevó a la alcaldía, en el que Blanco supuestamente ganó siete millones de pesos con el solo hecho de unirse al proyecto político, esto sin importar si llegaba a ganar o no las elecciones en aquella entidad.

Al respecto el ahora funcionario dijo que “vivía en unos departamentos, no de lujo como ellos” y que “gracias a Dios no tengo necesidad económica para estar aquí”, y reconoció que tiene muchos departamentos en México porque “no tiré el dinero. No soy millonario, tengo para que mis hijos vivan bien”

El exfutbolista mencionó que presentará una demanda porque alega que en el presunto contrato su firma fue falsificada. (Con información de Radio Fórmula) J