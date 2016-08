Rumores de que Duarte huye o no termina crecen, mientras sale más data de posible corrupción

Por Shaila Rosagel

Mientras el Presidente Enrique Peña Nieto y el PRI toman distancia de Javier Duarte de Ochoa, crecen rumores de que el Gobernador buscaría huir para no enfrentar una acción de la justicia. El diario Reforma publica hoy un nuevo caso de presunta corrupción del mandatario, y La Jornada dice que ya se amparó. No sería la primera vez que un Gobernador acusado de corrupto deja el Gobierno antes, y emprende la huida, dicen fuentes a SinEmbargo; están los casos de Granier y Villanueva. Por eso el temor. “Hasta ver, no creer”, dijo esta mañana Cuitláhuac García Jiménez en entrevista. Consideró que Duarte ya negocia con Miguel Ángel Osorio Chong su impunidad.