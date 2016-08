SinEmbargo.

– México necesita dinamizar su producción industrial para salir del lento crecimiento económico en el que está inmerso y, de paso, aliviar su cada vez mayor endeudamiento, un aspecto que ya preocupa a las agencias calificadoras, dijeron a Xinhuaeconomistas expertos. Mientras que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que la propuesta de paquete económico para 2017 debe incluir medidas “agresivas” en materia de reducción del gasto, pues ésta es la mejor manera de mantener finanzas públicas sanas y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

El investigador de la Fundación de Estudios Financieros (FUNDEF) del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Jorge Sánchez Tello, expuso aXinhua que los sectores terciarios de telecomunicaciones y servicios crecen a tasas mayores al 3 por ciento, pero la actividad industrial lo hace a un menor ritmo o registra caídas.

“Hay un sector que está jalando a la economía y se puede checar cuando se desglosa por sector el crecimiento: el sector minero petrolero y el sector minero no petrolero, sobre todo este último, que en el ultimo trimestre cayó casi 10 por ciento”, dijo.

Esta semana, el gobierno redujo su perspectiva de crecimiento para 2016 a entre 2 y 2.6 por ciento desde un rango de 2.2 a 3.2 por ciento previo, alegando factores externos como la volatilidad financiera global y una debilidad industrial de Estados Unidos que perjudica a la manufactura mexicana.

Esa expectativa apunta a que México sumará otro año sin dar un salto en el crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB), que fue de 2.5 por ciento en 2015, de 2,2 por ciento en 2014, y de 1.35 en 2013, números que expertos e instancias internacionales califican como modestos o decepcionantes frente a su potencial.

El investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Bernardo Olmedo, advirtió que el gobierno ha apostado en su estrategia de crecimiento por la manufactura de exportación sin dar mayor impulso al resto de la industria nacional.

Industrias como la automotriz, aeroespacial, electrónica o farmacéutica concentran la atención, pero están casi en su totalidad en manos de firmas transnacionales y el resto de la industria no está siendo incorporada al esfuerzo exportador, subrayó el coordinador de la Unidad de Investigación en Economía Industrial del instituto.

“No hay una estrategia definida por parte del gobierno si no es a través de la baja de salarios. Aquí lo que hay que desarrollar es el mercado interno y cómo lo desarrollas si no hacemos que se dinamice la economía industrial propia. Si no es así ¿cómo?”, apuntó Olmedo.