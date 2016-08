-Juliane Lorenz, Saskia Walker y Edgar Torres hablaron de la importancia de la fundación que lleva el nombre del cineasta

En un esfuerzo por traer al presente a su viejo compañero de trabajo y por perpetuar la vigencia de su prolífica filmografía, Juliane Lorenz se enfrentó a la falta de recursos y a una negativa del entonces senador de cultura de Berlín para levantar la primera gran retrospectiva de Rainer Werner Fassbinder en 1992. La recién nombrada directora de la Fassbinder Foundation rechazó un “no” por respuesta.

“Llegamos a prender fuego con esto de recordar a Fassbinder, pero uno sólo puede poner fuego bajo ciertas condiciones”, comentó Lorenz durante la primera mesa redonda de la Retrospectiva Rainer Werner Fassbinder, que se llevó a cabo en la Sala 7, Alejandro Galindo, y que estuvo dedicada a los esfuerzos de difusión que su organización ha llevado a cabo desde su arranque en 1986.

Moderado por el subdirector de Preservación de Acervos, Carlos Edgar Torres Pérez, el panel se llevó a cabo en el marco del Año Dual Alemania-México 2016, organizado por el Goethe-Institut, el Patronato de la Industria Alemana para la Cultura y la Cineteca Nacional. También contó con la presencia de Saskia Walker, editora de la revista Revolver.

Después de 10 años de que muriera el genio cinematográfico, el público berlinés lo había olvidado por completo. A pesar de la innegable influencia que tuvo en las generaciones de realizadores consecuentes, las audiencias alemanas ya no tenían interés en su legado y fue labor de Juliane reavivar la llama. “Tenía ese sueño, quería recordarlo y pues eso no es nada que se haga solo, uno lo tiene que hacer”, afirmó.

Con presupuesto de 998 mil marcos que se les otorgó eventualmente, expusieron la obra del autor en la Berliner Fernsehturm: la torre de televisión de Berlín. Gracias a la reciente unificación de Alemania, las cintas de Fassbinder alcanzaron a una nueva juventud que las recibió cálidamente.

Luego del éxito en Berlín, Lorenz y la Fassbinder Foundation llevaron la exhibición al Museum of Modern Arts de Nueva York en 1997. “Y así siguió. Luego fue el British Film Institute (BFI) en Londres y luego se aprovecharon los grandes aniversarios: cuando hubiera cumplido 50 años, su 20 aniversario luctuoso; o sea, siempre que hubiera una fecha especial como razón para recordarlo”, mencionó.

Representando a una nueva generación, Saskia Walker tuvo una fuerte responsabilidad al reanimar la obra del enfant terrible. Diez años después de la ya mencionada exposición de Berlín, la editora estuvo a cargo del programa berlinés Hands on Fassbinder, que incluyó conferencias, proyecciones y la transmisión de la obra radiofónica No one is evil and no one is Good, producida por el director para Bayerischer Rundfunk en 1972.

“A él se le conocía como un monstruo en la opinión pública, como alguien siempre salvaje, un anarquista”, comentó. “Queríamos acabar con ese mito. No invitamos a las grandes estrellas, los actores, sino a las personas que trabajaban en el espíritu de Fassbinder; queríamos apelar al nivel intelectual, al mental, para llegarle al fondo al asunto”.

Las discusiones en torno a la obra del celebrado cineasta continuaron el 26 de agosto con la mesa redonda Fassbinder: tradición y subversión del melodrama, donde participarán Jorge Ayala Blanco, Adriana Bellamy y el subdirector de Información y Proyectos Especiales de la Cineteca, José Antonio Valdés Peña. El evento fue moderado por Carlos Bonfil y tuvo lugar a las 19:00 horas en el Auditorio del Goethe-Institut Mexiko.