Luego del éxito de “Felinos”

Pit Moreno prepara su segundo álbum como solista

-Estuvo de visita exprofeso por la Perla del Guadiana

Por: Geraldo Rosales

Durango, Dgo.

Pit Moreno, músico, cantante y compositor duranguense radicado en Guadalajara estuvo de visita exprofeso por la Perla del Guadiana, aun así se dio tiempo para saludar a los amigos y charlar con Contexto de Durango acerca de sus nuevos proyectos, su incursión próxima a la ciudad de México y su segundo álbum como solista, el cual estará dando luz a finales de este año para beneplácito de todos sus seguidores.

¿Qué has hecho últimamente, nos quedamos en tu disco Felinos?

Pues hasta la fecha sigo trabajando con ese disco, todavía lo seguimos tocando, ni lo pienso dejar de tocar, el primero de julio de 2015 lo lancé y todo este año lo he estado presentándolo en Guadalajara y los alrededores, lo seguiré moviendo, pero ahora ya estoy en la producción del nuevo material, ya estoy en el estudio, ya estoy haciendo lo nuevo, el primer sencillo va estar listo yo creo en un mes ya con video clip y todo.

¿El haber terminado la etapa con la banda e iniciar tu propia como solista que te ha dejado?

Son momentos diferentes, la dinámica en un grupo es muy distinta cuando los cinco integrantes toman las decisiones, cuando son decisiones unánimes por decirlo así, como solista es distinta, porque las buenas y malas decisiones, los errores, los aciertos, corren por mi cuenta, pero eso también me ha llevado a tener muchas satisfacciones que no tuve con el grupo y satisfacciones que yo tomé en lo individual y bueno son como estrellitas que yo me voy poniendo, que tome una decisión yo solo y me funcionó, entonces me ha dejado más satisfacciones que malos ratos y disfruto ser solista.

¿Sigues escribiendo canciones?

Todo el tiempo, si yo creo que el día que deje de hacerlo es porque algo malo está pasando pero sigo escribiendo mis propias rolas todo el tiempo, estar ahí ejercitado la mente y la pluma.

¿Cómo te ha ido por Guadalajara, estas a gusto, extrañas Durango?

Yo siempre voy a extrañar Durango, ahora me di una escapadita para ver a mi familia, para visitarlos a ustedes, a los amigos y si estoy viviendo muy a gusto en Guadalajara , este material de Felinos me abrió muchas puertas que incluso con la banda no se abrieron es a lo que me refiero con lo de los aciertos, entonces si me siento muy agusto allá, las cosas van caminando más, se me ha tomado más en cuenta es que antes ni pensarlo por ser foráneo, entonces ahora parece que ya un pedacito de mi esta allá, te empapas de la cultura y empiezas sentirte parte de esa entidad, yo me siento duranguense, una parte tapatía, un pedacito de Aguascalientes porque viajé mucho por allá para trabajar con la banda y bueno ahora lo que sigue es que estamos entrando a la grande que es al DF, la CDMX.

¿Ya como solista qué escenarios has pisado allá en Guadalajara?

Hay un foro muy importante que se llama C3 Stage, es un foro bastante grande, para poquito más de mil personas, he estado compartiendo escenario con bastantes propuestas, tengo un gran amigo aquí está también en el ámbito del rock pop que se llama Paulino Monroy, con él he compartido bastante, estuve también en la emisión de unos premios muy importantes tapatíos que se llaman los premios Canica , una revista que tiene más de 20 años apoyando la escena independiente y del rock local y de los alrededores de Jalisco, me tomaron en cuenta también para participar ahí , ahora el 7 de octubre regresaré para compartir escenario con un español que se llama Carlos Sadness y muchos foritos pequeños y te hablo de este porque es el que está de moda, el que está convocando mucha gente y bueno también estuve en “Para el Rock por la Vida”, que es evento que hace una estación de radio que se llama Máxima, es como una de las dos puntas de la radio allá y estuve compartiendo con muchos artista de allá.

¿Esta incursión a la Ciudad de México en qué consiste?

Desde que saqué Felinos se ha estado trabajando allá de manera indirecta y yo lo estoy trabajando con mi representante que se llama Sebastián Castillo, él es director ahora de Warner Chappell una parte dela empresa Warner Music, él radico en México y se ha estado trabajando a distancia, algunos temas se han colocado para algunas marcas comerciales, acabamos de hacer el video promocional para el Instituto de la Juventud de la ciudad de México, lo hizo Miguel Ángel Márquez del Formato que estuvo un tiempo por acá, también realizador de todos mis videos y trabajamos en conjunto para el video institucional 2016-2017 con un tema mío con soundtrack principal que viene en el álbum Felinos que se llama No mires atrás, posteriormente vamos a estar presentándonos en el Zócalo con otros artistas, esto por medio del Instituto y bueno ahora con el siguiente disco esperemos hacer unos shows más grandes .

¿Qué más proyecto tienes a futuro?

Ahorita estamos concentrado con el disco nuevo, le estamos echando muchas ganas para superar Felinos que a mí me encanta y quede muy satisfecho, para este nuevo disco se juntó a un nuevo equipo de trabajo, Raúl que era guitarrista de Submarino está produciendo mis temas nuevos, estamos grabado en el estudio de Siddharta, Rul está tocando la guitara con Siddharta y es un equipo diferente para este nuevo disco, terminarlo y llevarlo a la promoción ya girar con él y esperemos que el disco completo salga para noviembre o diciembre por ahí.

¿Algo que no te haya preguntado y que hubieses querido que lo hiciera, algún tema?

Sobre Jaramar, ella participó en una de mis canciones que es “Víveme”, ella es mi maestra de canto y aceptó, a esa canción le tengo mucho cariño porque es diferente es un Bossa nova, incorporé un sax, algo muy diferente de las otras canciones nada que ver y rompe con todo lo que yo hago que es rock pero eso me dio muchas satisfacciones, estuvo muy padre esa colaboración.

