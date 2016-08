Elena Michel

El titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Alfredo Castillo Cervantes, se encuentra en reunión de trabajo con diputados federales, en donde justificó el desempeño de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil.

El funcionario explicó que para estas Olimpiadas sí se apoyó a los atletas, pero de manera directa a los deportistas y sin pasar por la Federación porque, dijo,cuando llegó a la Conade detectó que había más de tres mil 600 millones de pesos sin comprobar.

Además, las federaciones se vieron obligadas a regresar 300 millones de pesos que no se habían ejercido y sirvieron, dijo, para desarrollar infraestructura deportiva.

Castillo Cervantes aseguró que el 87% de la delegación mexicana que acudió a esta justa deportiva está conformada por atletas que participaron por primera vez en unas Olimpiadas, lo que significa que se trata de una nueva generación de deportistas. Y dijo que en este evento participaron el mayor número de deportistas (128) en una diversificación de disciplinas no vista desde hace 40 años.

Argumentó que su presupuesto respecto al 2012 se redujo en poco más de cinco mil millones de pesos.

Pidió evaluar el desempeño de los deportistas mexicanos de otra manera, porquesu calidad no se puede acotar a la obtención de metales.

“Se tienen más quintos lugares que en Londres. Si sumamos los lugares del primero al quinto, es decir, los atletas que están entre los primeros cinco del mundo, tenemos a 16 atletas. Esto es algo que nunca en la historia se había dado. En Londres, 2012, el número de atletas entre los cinco primeros del mundo fueron 12”, justificó.

Castillo Cervantes llegó acompañado de varios atletas que participaron en los Juegos Olímpicos y en su primera intervención no mencionó en ningún momento el escándalo que se suscitó por acudir al evento con su Novia, Jacqueline Tostado Madrid.

“La Conade no es los Juegos Olímpicos; la Conade tiene que ver con el deporte nacional y tiene que ver con muchísimo más de dos semanas de los Juegos”, concluyó.

La Conade pagó las competencias, los campamentos, la nómina técnica (todas las personas de apoyo a los atletas), equipamiento, uniformes, eventos especiales. Todo esto significó un gasto de 476 millones de pesos.

“Sería interesante saber en qué se gastaron cinco mil millones de pesos, sino entra en desarrollo de infraestructura y dar apoyos”, lanzó.

“Sí se dio apoyo. A atletismo se le dieron 22 millones de pesos, pero no se le entregó un peso a la Federación. El deportista sí recibió apoyos, no a través de la Federación ”, explicó. Lo anterior porque la Auditoría marcó que las federaciones no comprobaban los gastos o entregaban documentación falsa.

En unos minutos, iniciarán las intervenciones de los diputados y el funcionario ofrecerá una conferencia de prensa al término de su reunión de trabajo con la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados.