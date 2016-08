Tópicos Tabasqueños

Argonmexico /Por Silvia Hernández Martínez

VILLAHERMOSA, Tab.- Se acabaron los eventos de “faraones”, dice el coordinador de la bancada priísta en el Congreso de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, al respondernos sobre el próximo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien cambió el formato del informe presidencial, en el que se gastaban millones de pesos –¿ya no se gastarán?- para que el jefe de la Nación en turno fuera alabado, loado, ensalzado, besados, en fin, se le quemaran incienso y ofrendas, pero este jueves primero de septiembre, las cosas serán distintas, no sabemos si con eso ganará o no popularidad el jefe del Gobierno Federal.

Conscientes estamos en que al presidente no le importa ser o no ser popular, como él mismo lo ha dicho, sino que les interesa sacar adelante al maltrecho país que le dejaron y que por desgracia, no se puede componer en cuatro años, lo que se hizo mal en 18 ó 20 años o más, porque no solo los gobiernos panistas no pudieron enderezar el “barco”, mucho menos los priístas que les antecedieron y que son los más responsables de que este maravilloso y querido país llamado México, se haya ido a “pique”.

Pues, en efecto el presidente Peña no anda buscando popularidad, pero seguramente el nuevo formato, que al parecer se vio obligado a aceptar, le ayudará a subir sus niveles de aceptación, sobre todo entre los jóvenes, y pasará a la historia como el primero de los presidentes de este país, que ni les teme ni les tiene aversión a los jóvenes como ha sucedido con los anteriores jefes del Ejecutivo Federal.

Se acabaron los “besamanos” las largas horas de espera del documento en la Secretaría de Gobernación, y clásico mensaje iniciando con una de las mentiras más grandes “honorable Congreso de la Unión”, honorables sólo contados diputados, al resto ya se les conoce como verdaderos pillos que son protegidos con la impunidad que les da el cargo.

Gruesos documentos enviados a la Cámara de Diputados donde se hará la glosa del informe, tendrán que estudiar los legisladores quienes serán escudriñados por el pueblo mexicano, pues esta será una buena oportunidad para que la ciudadanía constate también el grado de honestidad de sus representantes en el Congreso de la Unión.

Como sea, Peña Nieto termina de cambiar el formato del informe presidencial que sólo servía para que gobernadores, secretarios de Estado, miembros de las cúpulas empresariales y religiosas, partidos políticos, entre otros, fueran a rendir honores al “soberano”.

Avances financieros

El coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, Amet Ramos Troconis, encabezó la reunión en que se integraron los comités y grupos de trabajo que establecen las reglas de operación de este organismo, además de determinar el calendario de reuniones del Grupo Zonal 8.

Durante este encuentro, efectuado el 26 de agosto en la capital tabasqueña y presidido por el también secretario de Planeación y Finanzas de Tabasco, estuvieron presentes representantes de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, quienes ratificaron el compromiso de abonar al desarrollo de la región.

Atención a los reyes

Los que estuvieron muy bien atendidos el día de ayer al celebrarse “El día de los Abuelos”, fueron precisamente los ancianos que de por sí todo el mes tuvieron la oportunidad de distraerse, bailar, convivir y recibir regalos.

Esto, porque la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera de Núñez, dio instrucciones, y estuvo participando ella misma, durante todo el mes de agosto, en las distintas actividades preparadas especialmente para la gente de la tercera edad.

Ayer, el magno evento se realizó en el auditorio del DIF estatal, donde el director general Ricardo Poyré Cervantes Utrilla, refrendó que los adultos mayores son un sector prioritario para la administración que encabeza Arturo Núñez Jiménez, como lo son los niños, adolescentes y jóvenes y por ello, se trata el asunto del nuevo modelo educativo con mucho tacto, pero con firmeza buscando que los profesores no afecten a los alumnos.

Por cierto hay maestros que verdaderamente están trabajando y que atienden a sus alumnos como debe de ser, no sólo enseñándoles las materias, sino enseñándoles buenos modales y evitando siempre el bullying que pudiera surgir en los salones, como en el caso de los profesores de la escuela primaria “Manuel Sánchez Marmol, especialmente el maestro Gil –Gilberto- de cuarto “B”, que con energía, pero con amor, hace a sus alumnos obedecer, estar atentos a clase y cumplir con las tareas, cosa que pocos maestros y maestras logran.

Taxistas sin control

De 25 pesos que cobraban los taxistas en el municipio del Centro, ahora están cobrando 30 pesos, aseguran que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Agustín Silva, les autorizó el incremento “por debajo del agua”, cosa que está ocasionando graves problemas entre usuarios y choferes como el ocurrido el pasado sábado con el taxi 1393 amarillo.

Resulta que el taxista cobró 30 pesos, obviamente vino el reclamo sobre el particular, pero como la pasajera ya había entregado un billete de cien pesos al sinvergüenza taxista, le pidió que le regresara el billete y que se bajaría del auto, el sujeto lo que hizo en respuesta fue golpear con un refresco de lata, que por desgracia la pasajera se le cayó en el asiento delantero cuando trató de agarrarse del respaldo para bajar porque está discapacitada de una pierna, lo que provocó el aumento de la ira del chofer y le tiró el mismo refresco a la mejor en su estómago, lastimándola y ensuciándola y cuando la señora trató de bajar a la pequeña, el chofer se arrancó incluso con la portezuela abierta tratando de arrastrar a la usuaria que estaba abajo.

Al chofer no le importó que se trataba de una persona mayor, discapacitada y una menor, él las agredió y punto y “hágale como quiera, en Transportes no le van a hacer caso, para eso les embarramos las manos de dinero y se llevan más de lo que nosotros ganamos”, dice el sujeto del tasi 1393 amarillo.

Esa anarquía han provocado las autoridades porque no ponen un alto a esos choferes energúmenos que todavía amenazan con “la voy a boletinar con todos los compañeros, para que cuando la vean no le hagan la parada”.

Y así no quieren que entre otra empresa a dar un servicio que si bien es cierto que costará más que un taxi normal, cuando menos se tiene la garantía de que no perderá la vida el usuario a manos del chofer.

Luto por Juanga

Y por todos lados de lo que no se deja de hablar es de la muerte de Juan Gabriel, nuestro querido compositor que escribió decenas de canciones que fueron interpretadas por muchos cantantes que incluso se “levantaron” con ellas.

México llora la pérdida del talentoso Divo de Juárez, quien sin ser un artista de Televisa, logró fama y dinero. Q.E.P.D.