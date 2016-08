Alejandro Suárez

Entre 2011 y 2013, los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, donde hay mayor presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), destinaron cada uno más de 49 mil millones de pesos para educación; sin embargo, el porcentaje de alumnos de primaria con resultados insuficientes en la prueba ENLACE fue superior al de otras entidades con presupuestos similares o incluso menores, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública.

Según los datos oficiales, en este periodo Chiapas fue el estado de la CNTE que más dinero destinó a educación, con 55 mil 574 millones de pesos, seguido de Oaxaca con 51 mil 822 millones, Michoacán con 49 mil 935 millones y Guerrero con 49 mil 78 millones de pesos.

En el caso de Chiapas, el porcentaje de sus alumnos con conocimientos insuficientes en español osciló entre 23.9% y 18.5%, cuando entidades como Sinaloa, que en ese periodo presupuestó 51 mil 387 millones de pesos, estuvo entre 13.8% y 12.9%; es decir, un sector menor de estudiantes con insuficiencia en el dominio del idioma.

En matemáticas ocurre algo similar. El porcentaje de Chiapas de insuficiente en matemáticas fue entre 22.6% y 14.8%, mientras que en Sinaloa fue entre 16.4% y 13.5% en esos tres años, pese a que este último estado tiene un presupuesto menor para educación.

Si bien entre los estados con menos alumnos en categoría de insuficiencia en español y matemáticas están Nuevo León y la Ciudad de México, en materia presupuestal tienen características diferentes a los del sureste. Por ejemplo, en la capital del país la educación básica está a cargo de la Federación, mientras que en Nuevo León su presupuesto es mayor.

Pero en Colima, cuya inversión en este trienio fue de apenas ocho mil 678 millones (una quinta parte de los estados de la CNTE) sus alumnos mostraron tener menos carencias en conocimientos de idioma y numéricos.

Mientras los alumnos de Colima presentaron intervalos de insuficiencia en español entre 14.5% y 14%, en Chiapas, Guerrero y Michoacán el intervalo osciló entre 23.9 y 14.8%; mientras que en matemáticas fue de 26.6% a 14.8%.

El caso de Oaxaca es particular, ya que pese a que la mitad de sus alumnos presentaron insuficiencia en ambas materias, no todas las escuelas participaron, por lo que los resultados no alcanzan representatividad.

ENLACE era la prueba estandarizada de la educación básica hasta 2013, año en que por decisión de las autoridades federales fue sustituida en 2015 por PLANEA, la cual tiene otro formato y diferente grupo de aplicación.