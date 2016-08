El último en Sa n Francisco

Por: Geraldo Rosales

Durango, Dgo.

La última gira de los Beatles, la mas exitosa económicamente por EEUU comenzó el 12 de agosto de 1966 en el Mid South Coliseum, en Memphis, llegó el 29 de agosto nadie suponía que sería el fin de las giras, el concierto en San Francisco estaba programado para las 20:00 horas en el Candlestick Park, un nombre romántico para un parque descuidado de beisbol que necesitaba urgentemente una serie de arreglos en sus instalaciones.

El Candlestick Park, en la zona sureste de San Francisco y de propiedad municipal, fue inaugurado el 12 de abril de 1960 por el entonces vicepresidente de EU Richard Nixon para albergar a los “Giants” de beisbol, que se habían trasladado a la ciudad californiana sólo dos años antes procedentes de Nueva York.

EL PREVIO

Un escenario improvisado había sido construido en la mitad del estadio de beisbol, fue colocado en la segunda base y que medía aproximadamente 5 pies de alto. Había sido rodeado por un cerco que medía por lo menos un pie más alto que el escenario, de modo que no impedía la visión de ningún espectador, ya que los asientos más cercanos estaban aproximadamente a un millón de millas de distancia.

Para este concierto se ubicaron 200 policías en vigilancia constante casi durante todo el día, esperándose una asistencia de 30 mil espectadores. Los policías no permitirían ningún acercamiento a Los Beatles, pues se encargarían de formar una barrera humana a través del frente del escenario tan pronto como el espectáculo se diera inicio.

Poco antes de partir al hotel que los llevaría al Candlestick Park, Paul McCartney le solicitó a Tony Barrow que llevara consigo una grabadora de cassette portátil. Barrow solía llevar consigo durante la gira una grabadora que le permitía registrar las conferencias de prensa y entrevistas del grupo, de modo que después pudiera hacer un relato preciso de todos los detalles a los periodistas de Londres cuando él llegara a casa.

”Hazme una grabación del concierto final de esta noche”, le solicitó Paul McCartney a Barrow.

¿El concierto final de esta noche?…Si, por lo menos dos de Los Beatles habían presionado a Brian Epstein para poner fin a las giras, pero Brian creía que podría convencer a John Lennon y a George Harrison de cambiar de opinión. Brian Epstein había comentado que deseaba esperar hasta que Los Beatles regresarán a casa, descansarán con sus familias y luego convencerlos de que olvidaran el disparate de cancelar sus conciertos en vivo.

Pero John Lennon y George Harrison estaban determinados a concentrarse exclusivamente en las grabaciones y las filmaciones para el futuro, restringiendo absolutamente toda idea de hacer conciertos.

Nunca antes Paul McCartney o algun otro de Los Beatles había solicitado que se efectuara una grabación privada de algún concierto, fue éste quizás un impulso sentimental de parte de Paul McCartney al ver finalizar una etapa en la carrera musical de Los Beatles, por su parte, John Lennon llevó una cámara fotográfica al escenario para registrar la ocasión, la audiencia presente no se imaginaba que aquella noche histórica se llevaría a cabo el final de las giras de Los Beatles.

El aparato en que se registró el concierto para la posteridad fue una grabadora de cassette Philips con un micrófono decente de la marca Beyer. Ya que la audiencia estaba muy lejos del escenario, Tony Barrow pudo permanecer en el campo durante la actuación y grabar el sonido directamente desde los gigantescos parlantes, sin que se mezclara el ruido de la audiencia ahogando la música o las voces de Los Beatles.

El grupo no tuvo planes de ensayar en San Francisco. En esta etapa final de la gira ya no necesitaban hacerlo. Entre los visitantes detrás del escenario se encontraban la cantante de folk Joan Baez y Mimi Farina y una enorme cantidad de periodistas.

EL CONCIERTO DETALLE A DETALLE

Era un lunes muy frío y con un viento que soplaba fuerte. Los boletos (costaban por debajo de los seis dólares, o incluso menos de cinco). Las entradas aún se podían adquirir incluso después de que los grupos previos a Los Beatles empezaron a actuar (8 pm con The Cyrkle, The Ronettes–sin Ronnie Spector–, Bobby Hebb y The Remains) pero ni aún así, los asistentes no fueron tantos como los organizadores habían esperado (25,000 en lugar de 30,000).

La aparición de Los Beatles, corriendo a través del césped– unos minutos antes de las 9.30 pm, provocó una estampida de gritos desde las galerías. Como de costumbre John, Paul y George afinaban sus instrumentos y probaban el balance del sonido entre sus guitarras. John Lennon inició con el clásico de Chuck Berry ”Rock’n’Roll Music” y al final de éste tema y sin ningún anuncio, Paul McCartney entró directo a interpretar ”She’s A Woman”.

Para entonces el grupo estaba reaccionando a la calidez receptiva de la audiencia más que a la frialdad del clima imperante en la noche de San Francisco. Olvidándose cuan fatigados se encontraban, Paul McCartney habló: ”Gracias a todos. Nos gustaría continuar ahora, continuar juntos, uno para todos y todos para uno, con otro número que fue un disco sencillo años atrás en, eh (McCartney tocó aquí unas cuantas notas de guitarra ) hace mucho tiempo y esta canción es acerca de una sucia dama llamada ‘Day Tripper’….” aquí se unieron las voces de John Lennon y Paul McCartney.

Al final, después de los aplausos y los agradecimientos continuaron con ”Baby’s In Black’’. ‘‘Gracias, gracias”, exclamaba George en representación de Paul y John cuando culminó su interpretación. ”Nos gustaría continuar con algo muy antiguo por cierto y esta canción fue grabada más o menos en 1959! Y se llama ‘I Feel Fine’…”

Harrison hizo la siguiente presentación: ”Gracias. Me gustaría continuar con una canción de ‘Yesterday And Today’, y este tema fue un single también, y destaca a Paul cantando una canción muy hermosa llamada ‘Yesterday’. Cuando la canción finalizó y los gritos del público cesaron un poco, McCartney le advirtió a Ringo que se prepare para su siguiente número solista.

”Es un poco escalofriante. Ahora nos gustaría interpretar el siguiente número que es un pedido para todos los maravillosos muchachos detrás del escenario en esta gira. La canción se llama ‘I Wanna BeYour Man’, para cantarla…Ringo!!!.

Por encima del tumultuoso aplauso al final de esta canción, John, Paul y George repetidamente le agradecían a Ringo, quien a su vez les retornaba las gracias. ”Es un placer trabajar contigo, Ringo!”, le dijo John en medio del aplauso.

Lennon luego presentó su tema: ”Nos gustaría interpretar otra canción de nuestro álbum de la BBC, y se llama ‘He’s A Real Nowhere Man, Sitting In His Nowhere Land’, oh si!”

Después de esto, Paul McCartney localizó a una fan que estaba corriendo a través del campo en dirección al escenario. Brevemente, Los Beatles empezaron a animarla.

Luego Paul dijo: ”Nos gustaría continuar, ciertamente, solamente pero nosotros observaremos esto por un instante. Sólo observen’’, finalmente los policías cerca al escenario capturaron a la muchacha atrevida que había traspasado la seguridad, a lo que Paul continuó: ”La siguiente canción se llama ‘Paperback Writer’…”

Después de la canción y los agradecimientos, Paul agregó: nos gustaría decir que ha sido maravilloso estar aquí en este maravilloso aire marino! Lo lamentamos por el clima, nos gustaría pedirles que se nos unan y aplaudan, hablen, o hagan lo que sea. De cualquier modo, la canción es….” aquí la voz se interrumpe súbitamente justo cuando pronunciaba ”Buenas Noches”… para presentar su tema ”Long Tall Sally”.

La cinta de 60 minutos grabada por Tony Barrow había agotado los 30 minutos del lado uno, que modo que no se completó la grabación de todo el concierto.

Si confiamos en los informes de lo que sucedió después. La banda finalizó ”Long Tall Sally”, John Lennon tocó acordes iníciales de ”In My Life” por razones que nunca sabremos.

Después de los agradecimientos, los Beatles colocaron una cámara fotográfica sobre un amplificador y con la ayuda del temporizador pudieron tomarse un autorretrato de su momento final juntos en el escenario, de este modo dieron punto final a las giras para pasar a una nueva etapa en su carrera artística, con el reto mayor de hacer crecer a su público y que ya no los vean como cuatro tontos melenudos. George Harrison diría minutos después, ”Bueno, esto se terminó, ya no soy más un Beatle”.