Por medio de una columna en Milenio Diario, Nicolás Alvarado, director de TV UNAM, expresó que nunca le ha gustado la música de Juan Gabriel, ya que en su opinión, se trata de uno de los “letristas más torpes y chambones en la historia de la música popular”.

Alvarado declaró que es uno de los pocos mexicanos que no consideran al cantante como un ídolo, y resaltó que “a estas alturas no necesito acreditar el respeto que me inspiran ciertos productos de la televisión comercial, ni mi afinidad por la cultura gay”.

El director de TV UNAM arremetió contra el cantautor hasta por su forma de vestir, al escribir “me irritan sus lentejuelas no por jotas sino por nacas, su histeria no por melodramática sino por elemental, su sintaxis no por poco literaria sino por iletrada”.

En la página web change.org se lanzó la petición “Queremos a Nicolás Alvarado fuera de TV UNAM”, realizada por el ciudadano Alonso Vázquez y que fue dirigida al rector Enrique Graue.

Hasta el momento más de 12 mil personas han firmado dicha petición, pues resaltan que la actitud de Alvarado es “prepotente”, además de que no tiene ningún vínculo con la UNAM, pues no es egresado ni ha dado clases en la institución.

“Soy televidente de TV UNAM desde siempre. Disfruto de su programación plural, variada y alejada de cualquier interés comercial. Considero que cada vez quedan menos espacios en la televisión pública al alcance de todos. Alvarado viene del medio cultural comercial. Poco o nada sabe acerca de lo que significa llevar una televisión pública sin ánimo comercial”, señala la petición.