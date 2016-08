Estéfana Murillo

México se encuentra entre los 25 países con menos paz en el mundo, a tan solo 20 posiciones de países en conflicto bélico como Afganistán, Siria e Irák.

De acuerdo con el Índice de Paz Global 2016, presentado por la iniciativa de Business for Peace del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Institute for Economics and Peace, de 163 países que fueron evaluados en diversos ámbitos como número de desplazados por la violencia, nivel de militarización, conflictos internos y externos, así como nivel de seguridad ciudadana, nuestro país ocupa el lugar 140 con una tendencia negativa.

Patricia De Obeso, representante del Institute for Economics and Peace, expuso que según la investigación realizada por los organismos internacionales, México está por debajo de la media relativa a la paz, debido principalmente a tres factores: el conflicto interno ocasionado por el crimen organizado, alto índice de desplazados por la violencia, y gran nivel de militarización.

Detalló que en materia de conflicto interno, el nivel en territorio nacional es similar a los de Afganistán e Irak, aunque las causas sean diferentes. En el caso de nuestro país, explicó, ese conflicto deriva de la participación del crimen organizado que hasta el último año sumó más de 33 mil muertes.