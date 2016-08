Notimex

LOS ÁNGELES. Las ventas de la música de Juan Gabriel se dispararon de forma notable en Estados Unidos tras su deceso ocurrido el pasado domingo, reporto hoy aquí el sitio web de espectáculos Variety Latino.

De acuerdo al sitio, tras conocerse la noticia de la muerte de Juan Gabriel, se renovó la popularidad de canciones como “Querida”, “Yo Te Recuerdo” y “Abrázame Muy Fuerte”.

Las ventas de su música se han disparado en la sección latina de la tienda virtual de iTunes de Estados Unidos, donde sus discos y videos musicales se escasean.

El conocido “Divo de Juárez” falleció el 28 de agosto en Santa Mónica, California, y todo apunta a que sufrió un infarto al corazón. Ahora, el cantant

e domina casi en su totalidad los primeros lugares de ventas de canciones, discos y videos latinos en iTunes.

Su álbum de grandes éxitos “Mis Número 1… 40 Aniversario” actualmente es el disco latino más vendido en la plataforma de música.

Le siguen “Los Dúo” y “Los Dúo 2”, las últimas producciones discográficas lanzadas por Alberto Aguilera Valadez, nombre de pila del artista. Otros seis discos del cantautor mexicano se encuentran en los 10 primeros lugares de ventas en la tienda de Apple.

Por el lado, de los videos musicales del género latino, “Yo Te Recuerdo”, a dúo con Marc Anthony, es actualmente el videoclip más descargado, seguido por el de “Have You Ever Seen the Rain?” del dueto de “Abrázame Muy Fuerte”, con Laura Pausini.

La lista de los primeros nueve lugares la completan otras producciones audiovisuales del fallecido artista.

La situación es similar en las tiendas de iTunes de países como México, Colombia y Chile, donde los usuarios han acudido a adquirir sus temas favoritos del intérprete, quien se encontraba de gira por Estados Unidos al momento de su muerte.

Éste no es un fenómeno nuevo, ya que se ha presentado tras el fallecimiento de otros cantantes como David Bowie y Prince, quienes regresaron a los primeros lugares de popularidad de las listas de Billboard. Se espera que lo mismo suceda en el caso del artista mexicano en las próximas semanas.