Argonmexico

Uno es famoso por que un montón de personas pensaron que era la persona correcta para encabezar el gobierno de este país, algunos de ellos simplemente no pensaron, vendieron su voto por una promesa, una despensa, algunos pesos, un tinaco, qué se yo.

Hoy está continuamente en las notas informativas y en las burlas generales, pues ha hecho uno de los peores gobiernos de los últimos tiempos. No quisieron ver que lo había hecho mal como gobernador y no lo iba a hacer mejor como presidente; un matrimonio sacado de las historias tele novelesca. Yo llegue a pensar que eran realmente dos enamorados, por lo que ahora percibo de eso no había ni hay nada.

Angélica Rivera “La gaviota”, la guapa actriz que había de complementar la historia del joven político, viudo guapito, emprendedor. Vino a llenar de nada la silla de la “primera dama” desperdiciando terriblemente la oportunidad de hacer algo –aunque sea pequeño- por la gente de este país. Me hubiera conformado con algo para los ancianos desamparados, para los niños huérfanos, unas cuantas bibliotecas; hasta una escuela de actuación para sacar a los ninis de su ninguneo de esto y otro. La ni es ella, no hace esto, ni lo otro, así resulto esta mujer que para lo que ha usado el tiempo y el dinero del pueblo es para pasear, lucir vestuario, maquillaje, enriquecerse y ya ni la veo acompañar al hombrecito que ocupa el puesto político más alto de este gobierno.

Desde su campaña Enrique corrió al baño de la Ibero, temeroso de un grupo alterado de estudiantes; posteriormente no supo mencionar tres lecturas importantes para al presentarse en la Feria del Libro de Guadalajara, eso era asistir sin fusil a la guerra. ¿Y a los asesores no se les ocurrió instruirlo?

Una serie de pifias durante todos estos años que repito lo han convertido en el hazmerreír, también es cierto que como a muchos –recordemos al boquiflojo de Fox- pero en la suma este ha dado más para entretenerse pues sus tan difundidas Reformas no han sido nada de lo esperado. Rodeado de un equipo mediocre, cuestionable en honradez y eficiencia; el país ha ido a la baja en economía, paz social, educación, salud, seguridad…

La última son los hallazgos de plagio en su tesis de licenciatura; otra investigación de Carmen Aristegui, hay innumerables opiniones al respecto, incluso la diputada priista Martha Sofía Tamayo Morales por Sinaloa y ex dirigente estatal del partido dice que copiar es una práctica común en México y las críticas al mandatario por plagio son una “persecución exagerada”, agregó que “para ser un buen presidente no se requiere ser un académico riguroso. Sin comentarios.

Silva-Herzog Márquez dijo: “No es, sin embargo, una frivolidad hablar de las trampas del estudiante que llegaría a ser presidente de México. Mucho dice de él, del ambiente en el que creció, de su idea de lo permisible. Mucho dice de nosotros la manera en que reaccionamos ante estas revelaciones. No es una ligereza detenerse en el hecho, como ha dicho el secretario de Desarrollo Social, despreciando el reparo de algunos frente al plagio. No es frívola la reacción de los académicos indignados defendiendo la honestidad como el principio que ha de regir la vida académica y la vida política”.

El otro hombre del momento es Juan Gabriel, impresionante como se ha vivido su muerte temprana, la pérdida de un talento musical asombroso. He leído el dolor con que su público –que somos casi todos- se ha expresado. ¿Quién no ha cantado y bailado: “Querida”, “Amor eterno”, incluso el “Noa Noa” tan pegajoso y muchas otras.

“El Divo de Juarez” como lo conocemos era obviamente homosexual, pero no era un activista, nunca hizo una declaración sobre sus preferencias. No lo considero necesario como dice Genaro lozano en su artículo del Reforma (30 de agosto, 2016) para eso estaban sus letras sufridas con la música alegre, las lentejuelas de su vestuario, sus contoneos, la voz grave y aguada, los pantalones apretados y el movimiento de sus manos”.

Yo vi a machos “muy machos” aplaudirle a rabiar es sus presentaciones, algunos artistas logran esos encuentros con el público, en los que se pasa por alto algunos pormenores para disfrutar la entrega y la capacidad de cautivar y emocionar.

Y no sólo eso, también fue un hombre que compartió su fortuna con su pueblo natal –ver el portal paramich.org- fundo una escuela de música, aporto para ampliar y modernizar la carretera Uspero-Parácuaro. Organizó conciertos gratuitos en favor de niños con cáncer y para realizar obras en beneficio de la población, promovió el establecimiento de empresas turísticas y mejoras de la imagen del lugar.

Las muestras de cariño y agradecimiento se hicieron notar a las 10:30 de la noche del domingo 28 de agosto, cuando los paracuarenses enterados de su muerte, se reunieron en el número 361 de la calle “Juan Gabriel” –antes 5 de mayo– para colocar ofrendas, pancartas y música que honraran su legado musical y el que otorgo en beneficios a su pueblo. También Ciudad Juárez que lo hizo suyo, llevo a cabo lo propio.

Una de las frases que decía Juan Gabriel “Cuando uno se va, lo único que se lleva es lo que da”, él consideraba que debía entregarse a su público y hacer acciones buenas por los demás, ya que era lo único que quedaría de él al morir. Durante una entrevista con Fernando del Rincón para el programa de Univisión, Primer Impacto., el cantante aseguró que, gracias a eso, la gente lo había ayudado en diferentes momentos de su vida. También sabía que ya con su música había trascendido a la historia.

Dos mexicanos, dos historias del momento, usted las conoce. Usted sabrá a quien aplaude por sus hechos y su conducta. Uno ya no está entre nosotros; así es la vida.