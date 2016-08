Argonmexico / Esteban Durán

Ante la visita de Donald Trump a México, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF), Mauricio Toledo reprobó la decisión del gobierno federal de aceptar su ingreso al país.

“Es un desatino del presidente de la república haber recibido al que ha venido insultando de manera recurrente y permanente a los mexicanos, además de amenazar y desacreditar el trabajo de nuestros compatriotas en Estados Unidos; principalmente porque es alguien que tiene una política exterior bélica y ha confirmado que construirá un muro entre México y Estados Unidos como en los peores tiempos de la Guerra Fría del muro de Berlín”, puntualizó.

En este sentido, el legislador conminó al candidato de Estados Unidos a replantear su discurso y ofrecer una disculpa pública a los mexicanos.

“Solicitarle a Donald Trump que ante el pueblo mexicano realicé disculpas públicas y que se comprometa a no tener una relación fascista y sobre todo racista, no sólo contra de los connacionales, porque no es sólo un tema de México, es un tema de racismo contra los latinos y varios sectores de la población, lo que lo define como una persona no apta para gobernar”, señaló.

En cuanto la confirmación de la visita ante la Presidencia de la República, Mauricio Toledo reconoció que el gobierno federal no podía negarse porque resultaría contradictorio y caería en el juego del republicano.

“Peña Nieto fue un hombre sensato, yo diría hasta ingenuo, al haber aceptado la visita de Donald Trump a México, ya que de haberlo rechazado Trump hubiera quedado como mártir, alegando que él quería dialogar y platicar con el presidente para replantear una nueva relación. Ahora que aceptó, debería pedirle retractarse en el tema de la construcción del muro y de su política de odio”, aseveró.

Ante la propuesta de Toledo, en e­l pleno de la ALDF se sumaron al punto de acuerdo los grupos parlamentarios de Morena, PAN Y PES, y se planteó declarar a Trump moralmente una persona non grata en México.

Finalmente, el diputado del sol azteca reiteró los tres puntos que serán discutidos en esta soberanía:

1) El Gobierno Federal, a nombre de todos los mexicanos, deberá exigir una disculpa pública

2) Que Trump se retracte de la construcción del muro en la frontera sur de EU

3) Recordar que la asamblea legislativa reitera su compromiso de buena relación bilateral ente los pueblos en la paz, en la armonía y en el desarrollo económico.