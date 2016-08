REDACCIÓN / La Silla Rota

Tras las críticas que el expresidente mexicano Vicente Fox ha realizado por la visita de Donal Trump, el candidato republicano a la presidencia de EU ha respondido. Former President Vicente Fox, who is railing against my visit to Mexico today, also invited me when he apologized for using the "f bomb." — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2016 Former President Vicente Fox, who is railing against my visit to Mexico today, also invited me when he apologized for using the “f bomb.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de agosto de 2016 “> “El ex presidente Vicente Fox, quien hoy está despotricado contra mi visita a México, también me invitó cuando se disculpó por utilizar la palabra ‘fbomb’ (en alusión al insulto en inglés que Fox utilizó para referirse a él)”, escribió el magnate en su cuenta de Twitter. Esta mañana, Fox ha recurrido a la misma red social para expresar su rechazo al candidato presidencial republicano.

México no quiere a @realDonaldTrump, México nunca confiará en él. No permitamos que utilice a nuestro país para sus propios intereses. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 31, 2016

México no quiere a @realDonaldTrump, México nunca confiará en él. No permitamos que utilice a nuestro país para sus propios intereses.

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 31 de agosto de 2016 “>

“México no quiere a @realDonaldTrump, México nunca confiará en él. No permitamos que utilice a nuestro país para sus propios intereses”, escribió hace unas horas el político guanajuatense.

Luego de que Trump respondiera a sus críticas, Fox envió un nuevo mensaje al republicano para aclarar el tema del ofrecimiento a visitar México.

@realDonaldTrump, I invited you to come and apologize to all Mexicans. Stop lying! Mexico is not yours to play with, show some respect. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 31, 2016

@realDonaldTrump, I invited you to come and apologize to all Mexicans. Stop lying! Mexico is not yours to play with, show some respect.

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 31 de agosto de 2016 “>

“Te invité a venir y a disculparte ante todos los mexicanos. Deja de mentir. México no es tu juguete, muestra algo de respeto”, escribió.

Cabe recordar que el ex mandatario mexicano ha criticado a Trump durante apariciones públicas, entrevistas con la prensa y en sus redes sociales.

Fox ha declarado que Trump es “arrogante”, “egocéntrico” y un “falso profeta” que llevará a Estados Unidos al “desierto y al hambre”.

Es un fanfarrón, presumido, ignorante, que no tiene ni idea de lo que es sentarse en la silla presidencial de los Estados Unidos, es un lugar de alto respeto. Seguir a un falso profeta como es Donald Trump, seguirlo al desierto, sin saber adónde lleva a esta nación, es peligrosísimo”, aseguró Fox en una entrevista para la cadena Univisión en febrero.

Con información de Excélsior