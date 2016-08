Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

“Las cosas buenas no se cuentan, pero cuentan mucho”, dice mañana, tarde y noche en televisión, redes sociales, prensa y radio el presidente Enrique Peña Nieto, con motivo de la entrega al Congreso de la Unión del IV Informe de Gobierno, tarea que cumplirá Miguel Ángel Osorio, mientras su jefe y aliado “delibera” con jóvenes en Palacio Nacional.

Hace muy bien el mexiquense de Atlacomulco, grupo incluido, en personificar los resultados y beneficios de sus casi cuatro años de “Mover a México”, es de esperarse que más tarde no resultará con que se trató de actores profesionales los que participaron en los anuncios.

También es comprensible que sea el mismo Peña Nieto el que divulgue “Las cosas buenas…” de sus 45 meses como titular del Ejecutivo federal. Lo es mucho menos cuando a pesar de tener como gran aliado al oligopolio mediático no se da por bien servido y pese al gasto sin precedente en comunicación social (los propietarios tienen su corazoncito y enorme bolsillo), Peña emprende una campaña personal para defenderse y publicitar a su gobierno.

Gracias por informar que “Las cosas buenas no se cuentan, pero cuentan mucho”. Sin embargo, quizá no sea demasiado pedir que en algún momento ofrezca su valoración de lo que no incluye la apabullante campaña publicitaria –antes o después de su enésimo viaje por la aldea global, ahora a China–, por ejemplo:

“Mexicanos han sacado del país 71 mil 908 MDD en este sexenio” (La Jornada, 27-VIII). Lo que equivale, según el rotativo y en base a datos del Banco de México, al 81 por ciento de la deuda externa (87 mil 904 MDD en junio), y que supera en 118 por ciento a la registrada en el gobierno de Felipe Calderón en el mismo periodo.

Otro ejemplo. “Ya es evidente la reducción en el consumo y la inversión: BM. Son los rubros que impulsan el crecimiento, según la SHCP”.

O bien sobre el diagnóstico de Miguel Ángel Mancera (su presunto aliado, antes de Marcelo Ebrard y de Andrés López Obrador y mañana sabe de quién será): “Fallidas, reformas sobre energéticos y Educativa”.

No otra cosa pareciera indicar la cabeza: “Suben gasolina, luz y diésel en septiembre, anuncia SHCP”. Y el sumario: “La Magna pasa a $13.98 el litro, la electricidad aumenta en industria, comercio y sector doméstico de alto consumo”.

Hasta hace un año, su aliado que despacha en Gobernación, Osorio Chong festejaba los enormes éxitos gubernamentales en seguridad pública, pero desde septiembre de 2015 repuntan peligrosamente los homicidios dolosos, porque “se confiaron” alcanza a explicar Eduardo Guerrero, el especialista, no el carcelero que hace negocios privados en tareas públicas. Y el mismo periódico en su portada aseguró que “Se dispara 20% el crimen en ciudades vigiladas por la PF” (Policía Federal).

Para terminar este repaso sólo de las portadas de fin de semana del medio jornalero, “Exige la Iglesia al gobierno enterrar plan sobre bodas gays”, mientras que los coordinadores parlamentarios del partido del primer priista se hacen los occisos con la iniciativa del matrimonio igualitario, a pesar de que el vocero de Norberto Rivera, Hugo Valdemar hizo público que su jefecito recula, al deslindarse de las movilizaciones del 10 y 24 de septiembre para manifestarse “a favor de la familia” y en contra de la iniciativa presidencial.

Son varios asuntos de entre los muchos que agobian a los gobernados y aunque no sean “cosas buenas” sí “cuentan mucho” y resulta indispensable la opinión de Enrique Peña y sobre todo las políticas para hacerles frente en los 27 meses que faltan de “Mover a México”.

ACUSE DE RECIBO

A Damián Cepeda, secretario general del Partido Acción Nacional, Ciro Gómez lo interrumpió una y otra vez en Radio Fórmula (29-VIII) porque no le contestaba lo que él quería escuchar, mientras que a Aurelio Nuño le dejó el micrófono a su servicio, y todo después de la rechifla de los profesores en Ecatepec… Tribuna Comunista cumple cuatro años y por ello se reunirán editores y lectores el viernes 2, de las 17 a las 19:35 horas, en Serapio Rendón 71, colonia San Rafael… Para Teresa Gil “Forum es una revista que debe ser consignada entre aquellos clásicos que han dado sustento a las ideas de intelectuales, políticos, académicos y ciudadanos en general, como El Machete, El Espectador, Contemporáneos, Política, etcétera, aunque Forum ha insistido en el periodismo y a diferencia de aquellas revistas, ha llegado al número arrollador, como ya lo dijimos, ¡de 335! Felicidades.”… En el mes de la fundación de Forum es oportuno expresar un infinito agradecimiento a los que se adelantaron: Fernando Pineda Ménez, Rafael Luviano Delgado, Gerardo Unzueta Lorenzana, Aurora Berdejo Arvizu, Fausto Fernández Ponte, Othón Salazar Ramírez, Fernando Pescador Castañeda, Benjamín Flores de la Vega, Raúl Macín Andrade, Pedro Reyner Vamos, Arnulfo Rodríguez Argüelles, Héctor Castañeda Almazán, Manuel Gutiérrez Oropeza, Macario Matus, José Ángel Puga y Juan Manuel Valero Gómez.

