Agencias

Ciudad de México

Para Christian Giménez, el paro en la Liga MX por los juegos de Fecha FIFA no cae bien en Cruz Azul, sobre todo porque el equipo había entrado en buen ritmo de juego previo al partido contra América.

“Ojalá que no afecte (dos semanas de paro) si bien no hicimos el mejor partido con Atlas, ganamos tres de los últimos cuatro partidos. Me hubiese gustado jugar este fin de semana” aseguró el Chaco.

Y aunque el presupuesto de puntos no es el que Cruz Azul esperaba tener, el Chaco aseguró que ante América todo eso puede quedar de lado.

“Es el partido de la gente, es importante por tres puntos y todo eso, pero para quien es diferente es para ellos”, manifestó Giménez.

Respecto a los rumores que apuntan a la salida de Guillermo Álvarez del equipo, Chaco aseguró que su labor para con la institución es dar buenos resultados y que las cosas extra cancha queden de lado.