Por Pascual Alvarado Maldonado

Desde hace varias semanas fuimos los primeros en comentar en esta columna que el asunto de Francisco Javier Hernández Flores, ex delegado de Sedesol todavía daría mucho de qué hablar; y es que el “descubrimiento” de una bodega propiedad de un particular, donde se almacenaron despensas, cubetas de impermeabilizante y pintura, papel higiénico, balones y juguetes propiedad de la SEDESOL o del Gobierno del Estado de Durango era tan solo el principio de el “afloro” de probables actos de desvió de recursos, malos manejos, usurpación de funciones y hasta peculado cometido por el ingeniero Hernández y sus “secuaces laguneros” .

Y es que definitivamente el ex delegado de Sedesol no actuó solo en sus “andanzas”, es muy probable que haya una red de complicidades entre los que puede estar el Ingeniero Roberto Hernández Bruciaga, dueño de la bodega o “centro de acopio”, quien fue quien denunció y abrió las puertas de la bodega ante los medios de comunicación de la capital.

Para nadie es desconocido que el ex delegado de Sedesol aspiraba a ser el candidato del PRI al gobierno del Estado o si no cuando menos a la Presidencia Municipal de Durango capital, es por ello que desde hace meses empezó a “guardar” diversos artículos con la finalidad de entregarlos a la ciudadanía si llegaba a ser el candidato, cosa que no llego a suceder y las despensas ahí se quedaron y se caducaron los artículos comestibles.

Lo más raro es que el denunciante, el ingeniero Hernández Bruciaga, desde hace años fue su amigo, su compadre, su socio. Los dos Ingenieros fueron compañeros de trabajo en la Presidencia Municipal de Durango en el periodo donde el hoy gobernador Jorge Herrera Caldera era el Alcalde, el ex delegado era el director de Servicios Públicos y su denunciante, el ingeniero Roberto Hernández fungía como director de Obras Públicas.

Pero la relación no queda ahí, cuando Francisco Javier Hernández Flores es nombrado por el gobernador como director general de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda, COESVI, nombran a Roberto Hernández como director técnico, y cuando el ahora ex Delegado Javier Hernández se va a Sedesol, también se va Roberto Hernández a trabajar a la dependencia federal.

En la Laguna Javier Hernández debe de haber tenido quien supiera de lo que se hacía tanto en SEDESOL como en COESVI, lo que está saliendo a la luz pública, como ante los medios de comunicación de las probables irregularidades detectadas como cheques de la SEDESOL certificados y girados a nombre del entonces delegado, cobrados en presumible acto de peculado, contratación de servicios con empresas fantasma, al parecer creadas para la ocasión, adjudicación de obras a empresas de personajes cercanos al funcionario fuera de las normas, pago de apoyos a beneficiarios inexistentes, son tan solo algunos de los presuntos actos de corrupción cometidos por Javier Hernández.

En este momento deberán estar más que nerviosos el que se hacía llamar subdelegado de Sedesol en La Laguna, Fernando Martínez Villa, quien puede ser acusado entre otras cosas por usurpar funciones, ya que la “Subdelegación en la Laguna” normativamente no existe; también deberán estar preocupados los aun miembros del equipo Sedesol, Miguel Ángel Bermejo Alvarado, Carlos Leos, Edgar Faudoa, Ernesto Serrano, Eduardo de León, Elizabeth Ríos y la sobrina de la familia feliz, Gabriela Cisneros, hija y sobrina de cuatro funcionarios estatales y municipales.

Y por el lado de la COESVI deberá preocuparse el titular de la oficina en La Laguna Enrique Esquivel Macías, su hijo Enrique, el arquitecto Miguel Olivas, el ingeniero Jacinto y Valeria Rocha.

Estos últimos tendrán muchas cosas que explicar, ya que existen indicios de que en las acciones de vivienda se registran irregularidades como el cambio arbitrario de beneficiarios sin el acuerdo del Comité; es decir, apoyos entregados a personas que no aparecen en el padrón aprobado, lo cual constituye un desvío de recursos, pero además de las obras realizadas y pagadas, se ha señalado que hay obras inconclusas, más aun, del Programa Vivienda Joven en el 2014 se autorizaron recursos para la construcción de 150 viviendas en Gómez Palacio; cada una tuvo una inversión de 200 mil pesos más una aportación de 32 mil del Gobierno del Estado y el valor del suelo por parte del Gobierno Municipal, solo que las casas no aparecen, de esas 150 casas hay apenas 60 y están a medias, inconclusas.

También Enrique Esquivel de la COESVI deberá recordar cuando se pidieron 400 acciones de vivienda para La Laguna, 300 para lotes dispersos y 100 para un fraccionamiento de Coesvi, cada acción tenía un costo de 68 mil 800 pesos, pero en una firma que se hizo el titular de la dependencia cobró cada acción por 93 mil pesos, es decir, con una diferencia que nadie supo dónde quedó.

Y Valeria Rocha deberá hacer memoria de la lista de 34 viviendas donde aparentemente se utilizó un doble subsidio a través de Fonhapo y otro subsidio, los dos con beneficiarios diferentes en una misma dirección, lo que pone en evidencia una irregularidad más, donde queda oculto el destino de ese recurso.

Se dice que producto de estas “irregularidades” Javier Hernández mientras ocupó esos cargos, en poco tiempo pudo construir una casa ubicada en Rinconada Alamillos de Colinas del Saltito de la ciudad capital, que ha sido valuada en ocho millones de pesos, otra casa más en el mismo fraccionamiento así como una empresa dedicada a la venta de calzado, con varias sucursales tanto en la capital del estado como en esta ciudad de Gómez Palacio, vaya que existe un “enriquecimiento” inexplicable.

Militantes y simpatizantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la región lagunera de Durango exigen que se lleven a cabo elecciones en dicho organismo por la vía democrática, pues desde hace casi 20 años se siguen procesos de designación arbitrarios donde no se toma en cuenta a los campesinos a través de una elección, así lo dieron a conocer un grupo de militantes, quienes en días pasados se reunieron con el dirigente nacional de dicha organización, senador de la República Manuel Cota Jiménez.

Aseguran que no se trata de limitar a nadie, cualquier campesino agremiado a la CNC puede participar en el proceso, por el contrario hicieron un llamado a aquellos que estén interesados en la dirigencia para que esta se abra a la democracia “no queremos más dedazos, no más imposiciones, las mordazas quedaron atrás“, dijo el productor Jorge Polo Valdez.

“Prácticamente esto lo va decidir la gente, no nosotros y ellos son los que calificarán el trabajo desarrollado por la actual dirigencia y en ese sentido la gente es quien va a decir“, comentó el ingeniero y productor del sector social Jorge Polo Valdez quien señaló que actualmente no se encuentran en campaña porque, aunque se le hizo la solicitud a la dirigencia nacional, fue el lanzamiento de la convocatoria derivado de las condiciones políticas en las que se encuentra el estado.

