Una docena de ciudadanos se congregaron en las escalinatas del Ángel de la Independencia para protestar contra la visita a México del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, por sus políticas antiinmigrantes.

“Trump no es bienvenido en México; no puede visitar el país si antes no ofrece una disculpa al pueblo mexicano por todas ofensas”, aseguró “Maldito Perro”, un locutor independiente y enmascarado.

A la convocatoria, lanzada a través de redes sociales, acudió una docena de personas, quienes con cartulinas expresaron su rechazo al encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y el republicano Donald Trump.

“El presidente Peña Nieto debería cancelar la reunión, no puede recibir a una persona que ha expresado su odio a los mexicanos”, indicó Daniela.

“La invitación de EPN a Trump a México es una ofensa”, “Fuera Trump”, “Google home Trump! #LlévateaPeña”, “You’re just another brinck un THE WALK”, eran algunas de las leyendas de las pancartas de los manifestantes.

El senador del PRD, Armando Ríos Piter, se solidarizó con los manifestantes, dijo que Peña Nieto tiene que ser “llamado a cuentas” por la visita de Donald Trump a México.

Adelantó que impulsará una iniciativa para sancionar al gobierno de Estados Unidos si éste insiste en la construcción del muro entre ambas naciones.