Trump como mariachi y “Dos tontos muy tontos”, entre memes de la reunión con Peña Nieto

EFE

Una ola de burlas y bromas inundó en las últimas horas las redes sociales tras darse a conocer el encuentro de este miércoles en Ciudad de México entre el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

Anunciada de forma sorpresiva este martes, la visita fue recibida en redes sociales con ‘memes’ que van desde la fina ironía al humor soez, pero que en su inmensa mayoría buscan ridiculizar a ambos políticos.

Una de las más populares ha sido un cartel de la mítica película “Dos tontos muy tontos”, protagonizada en los noventa por Jim Carrey y Jeff Daniels, manipulado para que en lugar de los dos actores aparezcan las caras de Trump y Peña Nieto.

En otra imagen aparece un hombre vestido con un traje para evitar el contagio de enfermedades, cubierto de pies a cabeza, acompañado del texto: “Donald Trump en su llegada a México”.

EFE August 31, 2016 10:28 am

El encuentro de hoy “será de copetes”, expresan en redes sociales

Foto: Especial

Vader @xgenmx

Asi literal hoy @epn y @realDonaldTrump #TrumpMexico #TrumpNotWelcome

07:58 – 31 ago 2016

En otra imagen aparece un hombre vestido con un traje para evitar el contagio de enfermedades, cubierto de pies a cabeza, acompañado del texto: “Donald Trump en su llegada a México”.

Pepe El Noa Noa @pepos68

Imágen exclusiva de Trump y Peña a su llegada a México.

10:05 – 31 ago 2016

Lili Guzman @LiliGuzman8

#SrTrumpConTodoRespeto #TrumpNoEresBienvenido este racista no es gringo. Cómo invitas a tu casa a quién te ofende?

09:46 – 31 ago 2016

También aparecen imágenes en las que insinúan que el magnate neoyorquino, que ha prometido construir un muro en la frontera entre México y EU, llegará al país con el típico traje de mariachi, sombrero incluido.



Las ingeniosas creaciones, que proceden en su mayoría de usuarios mexicanos y estadounidenses, también se han valido de imágenes de la serie Los Simpson para escenificar el rechazo a la visita de Trump.

Por ejemplo, con un fotograma en la que aparecen un centenar de habitantes de Springfield que, antorcha en mano, se prepara para dar la bienvenida a Trump.

The people of Mexico line up to greet the possible arrival of Donald Trump pic.twitter.com/CA41MhYXpl

— Dave Itzkoff (@ditzkoff) August 31, 2016