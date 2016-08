Tópicos Tabasqueños

Por Silvia Hernández Martínez

Argonmexico / VILLAHERMOSA, Tab.- Mucha expectativa ha levantado el anuncio sobre la posible visita que hoy haría el aspirante al gobierno estadounidense, Donald Trump al presidente de este bello país llamado México, porque no se sabe si viene a continuar con su “rosario” de ofensas a los mexicanos o a pretender imponerle o advertirle alguna cuestión al jefe de la Nación Mexicana, sobre el tema de indocumentados o el muro que pretende levantar entre su país y el nuestro o de plano eso de que vendría este día sólo fue un “buscapiés” del magnate.

Definitivamente sería una verdadera desfachatez por parte del estadounidense venir a uno de los países cuya población ha tomado de base para su campaña y ganar votos fomentando el odio en toda su cadena de difamaciones, denostaciones y ofensas que ha hecho en contra de los mexicanos y los latinos en su conjunto.

A qué viene? Acaso ya se dio cuenta de que también Estados Unidos necesita de los mexicanos?, que él mismo necesita de ellos?, no sabemos, anoche todavía se hablaba de que está “flexibilizando” su discurso respecto a la migración ilegal, pero que no quita el dedo del renglón sobre su muralla.

Un poco de vergüenza debiera tener Trump y no pisar el suelo mexicano que tanto ha ofendido, a menos que venga a pedir disculpas públicas, pues a pulso se ganó el rechazo de los “indios” –como ha sido lo menos que nos ha llamado-, tras la andanada de insultos que nos ha proferido.

Este tipo de personajes son a los que México debiera cerrarle las puertas, aún con toda la diplomacia y decencia que deba tener el jefe de la Nación, aunque Peña Nieto haya ofrecido reunirse con los dos candidatos norteamericanos Hillary Clinton y este empresario, tampoco sería el caso de que Trump sin acordar previamente con la Presidencia de México, solo se presente el día y hora en que él quiera y el jefe del Ejecutivo Federal lo reciba así como así.

Sin embargo, parece que lo de Trump fue una de esas osadías que continuamente se le ocurren y no, no estará este día en Los Pinos.

Seguridad, justicia y más

Durante la XL Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto en la Ciudad de México, el gobernador de Tabasco, señaló que se debe hacer un esfuerzo más allá de la rutina ordinaria de persecución del delito y de garantías de la seguridad y la justicia.

Pero, también le solicitó al Congreso de la Unión –respetuosamente- al Congreso de la Unión a no dejar de lado la reforma constitucional en materia de seguridad pública, y la consideró urgente.

Núñez Jiménez considera que el esfuerzo especial se debe realizar conjuntamente entre la federación, los estados y los municipios, estando éste en función de los indicadores del comportamiento de ilícitos que en los últimos meses han venido a la alza.

Por cierto, en dicho evento al que asistieron los 32 gobernadores, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, además de la procuradora general de la República, Arely Gómez y los presidentes de la Cámara de Diputados y de la de los Senadores, Jesús Zambrano y Roberto Gil, respectivamente, entre otros, el presidente Peña Nieto advirtió que los jefes de los gobiernos también deben hacerse responsables de la seguridad en sus estados pues la federación no irá a suplir a los cuerpos policiacos, lo que entonces estaría confirmando que los del Mando Único no interferirá en la autonomía que los gobernadores tienen en esta materia.

Presupuesto real?

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, anunció que habrá un presupuesto apegado a la realidad, que no se contemplan nuevos impuestos ni incremento de los ya existentes, pero eso sí el paquete económico sí contempla ajustes para 2017.

Bien se escuchan las propuestas, pero habrá que escuchar si los recortes no se harán a los presupuestos de estados que se encuentran más económicamente por la crisis petrolera como Tabasco y Campeche, entre otros, o si no van a cambiar lo de los impuestos por la autorización de aumentos en precios de productos y servicios básicos, que es lo que año con año sucede y aunque las arcas del gobierno estén rebosando, el bolsillo del ciudadano no tiene ni cinco centavos.

Por cierto, a las grandes tiendas departamentales, los supermercados y todo ese tipo de negocios que venden al público en general, la PROFECO u otra institución debieran multar, sancionar o cuando menos prohibirles que coloquen precios que terminan en centavos como por ejemplo 9.90 ó 99.90 o bien 50.45, de dónde creen que los compradores van a tener noventa centavos o cuarenta y cinco centavos?

Claro como siempre a los empresarios siempre se les permite de todo, ¿cuánto creen que le roban así a los compradores?, de plano el que siempre la lleva de perder es el consumidor, pero no hay en realidad quién lo defienda.

Quemaduras graves

Una menor de edad resultó con graves quemaduras, de segundo y tercer grado, en el 80 por ciento de su cuerpo durante un incendio registrado en la ranchería Constancia y Venecia del municipio de Centla, Tabasco y fue atendida en el hospital Del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”.

Sin embargo, la Secretaría de Salud del estado, recibió el apoyo de la Fundación Micho y Mau, y la pequeña afortunadamente fue enviada a un hospital de Galveston, Texas, Estados Unidos, para lo que el DIF Tabasco, que preside la señora Martha Lilia López Aguilera de Núñez, rápido realizó los trámites.

Todo esto sucedió el domingo, ayer, la menor ya sería objeto de un injerto en el hospital estadounidense Shriners Burn Institute, de tal forma que la colaboración entre instituciones y el apoyo incondicional de la Fundación que preside Virginia Sendel, se salvó la vida de una niña, que pudo haber muerto el mismo domingo cuando su casa se incendió, afortunadamente no fue así.