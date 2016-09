CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Un día después de la reunión en la residencia oficial de Los Pinos, la cual detonó un debate entre la clase política mexicana con el candidato republicano, Donald Trump, el presidente Enrique Peña Nieto publicó: “Repito lo que le dije personalmente, Sr. Trump: México jamás pagaría por un muro”.

}Lo anterior en respuesta a un mensaje que, vía Twitter, emitió el magnate estadounidense, el cual señalaba: México will pay for the wall (México va a pagar por el muro).