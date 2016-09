Por José Pilar Aguilar

En serio que el doctor José Ramón Enríquez trae ganas de trabajar por los duranguenses, con la misma o mayor intensidad que lo hizo cuando fue secretario de Salud, pues aunque muchos se adornan con el Seguro Popular, fue él quien así como gestionó 16 hospitales, hizo que ese beneficio llegara a esta entidad.

Y es que llamó poderosamente la atención que mientras el miércoles a mediodía se preparaba la sesión solemne en el Auditorio del Pueblo, sobre el bulevar Guadiana se estacionaba maquinaria pesada, con la que tan pronto lo ungieran como alcalde, empezaría una intensa campaña de bacheo, la que al iniciar después de la ceremonia, la sociedad vio con buenos ojos, pues era algo que pedía a gritos.

El nuevo alcalde demostró que cuando se quiere, se puede y es que para realizar esos trabajos no le importó no tener los recursos suficientes, porque habló con varios empresarios de la construcción y demostrando que también quieren contribuir para lograr mejores condiciones de vida para los duranguenses, aceptaron trabajar ahora y recibir el pago cuando el ayuntamiento tenga dinero, es decir, al fiado.

Otro anuncio que sorprendió a todos, fue el que despachará en la Presidencia Municipal “viejita”, es decir, en el Palacio de Escárzaga, que en la anterior administración fue convertido en Museo de la Ciudad, pero ahora se hace así para ahorrar dinero y con lo que se junte construir una ciudad administrativa, con lo que se dejará de pagar renta en al menos 15 edificios, como actualmente se hace.

Algunos de los ex gobernadores que asistieron al evento mostraron su confianza en que no solamente el oftalmólogo hará un buen gobierno, sino también Aispuro Torres, quien el día 15 de este mes asumirá la gubernatura del estado y así lo aseguró Maximiliano Silerio Esparza, quien ayudó a incursionar en la política al Güero de Tamazula.

Otro que habló en el mismo tono fue Ángel Sergio Guerrero Mier, solo que este le añadió a sus palabras un ingrediente más que seguramente causó sorpresa: que la administración saliente está maquillando la deuda.

Ricardo Anaya, el dirigente nacional panista, vino a darle el espaldarazo al doctor Enríquez, al manifestar que tiene todo su apoyo, pero también le puso chile con sal a sus expresiones, al precisar que no es partidario de la venganza, pero sí es bueno que el funcionario que la hizo, que la pague.

Pero mientras el miércoles en Durango se daban los cambios de poderes municipales, en los 39 ayuntamientos de la entidad, lo que para unos fue fiesta y para otros pesar, el que la pasaba muy mal era el presidente Peña Nieto, ya que fue duramente criticado por haber dado la bienvenida a un individuo que en repetidas ocasiones ha demostrado ser enemigo de los mexicanos: Donald Trump.

Así es, ante la irritación de toda la sociedad de este país, el jefe de la nación tuvo el descaro de recibir al candidato a la Presidencia de los Estados Unidos y sostener un diálogo, pero lo que más molestó es que no le reclamara todos los pestes que habla de los paisanos, aunque en una entrevista posterior, dijo que “a la sorda” si le reclamó, pero eso nadie se lo cree y en caso de que fuera cierto, a todos les hubiera gustado que lo hiciera ante las cámaras y micrófonos.

Como siempre sucede, cada vez que mete la pata algunos funcionarios dijeron que el encuentro fue muy bueno, que Peña demostró con eso que es un gran estadista y entre los que opinaron a su favor, están el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso y el titular de Sedesol, José Antonio Meade Kuribeña, mientras que Enrique Ochoa Reza, el dirigente nacional del PRI, también le echó flores al presidente.

Mientras tanto, el pueblo y los analistas barrían y trapeaban con quien aún no se reponía de la recia que le dieron al descubrirse que copió su tesis cuando se recibió de abogado, cuando ya le estaban dando otra vez hasta por debajo de la lengua.

Y a propósito de Sedesol, otro que ya no siente lo duro, sino lo tupido, es el ex delegado en Durango, el ingeniero Francisco Javier Hernández Flores, de quien se dice reunió una enorme fortuna que no la tiene ni Obama, durante el tiempo que se ha desempeñado como funcionario de primer nivel, ya sea municipal, estatal y federal.

Lo malo para él, es que el nuevo gobernador ya manifestó su interés por reabrir su caso apenas inicie su gestión, así es que si en esta salió bien librado, hay quienes aseguran que en una segunda revisión no le irá tan bien, pero bueno, habrá que esperar, porque él sostiene que no hizo nada malo… Yo les deseo el doble de lo que ustedes me desean a mí… ¡Ánimo Koras, sí se puede!