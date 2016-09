Durango, Dgo.

El presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, ha sido duramente criticado por la invitación que hiciera al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.

La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Diana Ocón Alvarado, indicó que Peña Nieto está mal asesorado, “es una tras otra, sí tienen que revisar más lo que se hace, la visita de Donald Trump no fue bien vista y no beneficia a los mexicanos, nos volvió a decir lo que ya se había comentado, no fue una buena decisión”, sostuvo la empresaria.

El presidente de la Canacintra, Mauricio Fernández Godínez, justificó la presencia de este personaje, pues dijo se debe cuidar la relación comercial con el vecino país y Trump podría llegar a la Presidencia.

“Para nosotros esto es algo que tarde o temprano se debió haber dado, muy criticado por algunos, pero creo que se debe analizar lo que el señor dice, realmente pedirle una disculpa pública no la va a dar, era algo que se tenía que hacer”, recalcó.

“No habrá un quiebre total, se tendrán que negociar las cosas y mantener una relación comercial, posiblemente podría quedar Trump en la Presidencia, no debemos descartar esa opción, por lo que se deben cuidar las relaciones”, concluyó.