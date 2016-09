Karina Aguilar y Daniela Wachauf

El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, reconoció que sería terrible que la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton no venga a México a reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto.

Si no viene Hillary Clinton va a ser terrible para el presidente Peña Nieto, le preguntó en entrevista radiofónica Ciro Gómez Leyva, a lo cual respondió: “Sin duda alguna, ahí también coincido contigo, no tengo la menor duda”.

No obstante, aseguró que algo que sí dejó claro Peña y que Trump no quiso reconocer es que los mexicanos no pagarán el muro. Incluso, anticipó un rechazo por parte del Senado y de la Cámara de Diputados de otorgar recursos para dicho fin.

En tanto el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, dijo que si bien nadie esperaba que el candidato republicano viniera a México a ofrecer disculpas de sus dichos contra los mexicanos, “lo que sí esperábamos es que el presidente Peña, frente a Trump y ante los medios de comunicación, nacionales e internacionales, con mucha firmeza y dignidad le hubiera dicho que México estaba en contra de la construcción de un muro fronterizo y que se opondría como nación a ello”.

Por separado, el politólogo José Fernández Santillán resaltó que Trump mostró una doble cara en su visita a nuestro país y confió en que Clinton acepte la invitación como lo hizo Trump, con el fin de equilibrar las cosas.