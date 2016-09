Por Elizabeth Luna

DURANGO, Dgo.

Vengo a trabajar con honestidad, esa es la orden de José Ramón Enríquez Herrera, y la vamos a cumplir, anunció en su primer día de labores como la primer directora de Seguridad Pública Municipal, Cecilia Soto Mendoza.

La nueva directora, trae una trayectoria de 15 años dentro de la Procuraduría General de la República, en los cuales ha desempeñado cargos como subdelegada, encargada de la Subdelegación, de la Delegación y como Agente del Ministerio Público Federal.

Esto le ha servido como experiencia para trabajar con hombres, lo que considera útil en el desempeño de su nuevo cargo, que le encomendó José Ramón Enríquez, presidente municipal de Durango.

Aclaró y reiteró que uno de los principales encargos de Enríquez, es trabajar con honestidad, partiendo de ahí, dijo que en las próximas semanas, estará en condiciones de tener su grupo de trabajo.

Sin embargo no descartó cambios en las delegaciones y las jefaturas, en donde dijo que primero conocerá los elementos y el personal para trabajar, pero reiteró: quien quiera trabajar con honestidad, no tendrá problemas, aquí no habrá cabida para quienes intenten realizar trabajos para delincuentes o quieran abusar del poder.