Argonmexico /TópicosTabasqueños

Por Silvia Hernández Martínez

VILLAHERMOSA, Tab.- En la entrega correspondiente al jueves primero de septiembre, ofrecí un pequeño adelanto de los resultados de las Encuesta Nacional 2016 de la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica.Entrevistado sobre dicho estudio, Manuel Andrade Díaz manifestó; entre otrascosas que: “La falta de estrategias en el combate a los altos índices delictivos, la crisis de desempleo, el mal manejo de los recursos del erario público o señalamientos de corrupción y la falta de mando del gobernador deTabasco, dieron como resultado la desaprobación ciudadana en una encuesta nacional que realizó Gabinete de Comunicación Estratégica, (GCE)”.

A este respecto, en la entrega citada y, utilizando los resultados de esa encuesta, referí que en el tema sobre Corrupción/Impunidad, los tabasqueños percibimos más corrupto el gobierno de Peña Nieto que el de Arturo Núñez y queinclusive, en el caso de Núñez Jiménez, este es uno de los gobiernos menos corruptos de TODO EL PAÍS y; en cuanto al resultado sobre el Malgobierno/Ingobernabilidad, también el Gobernador Núñez, sale mejor calificado que Peña Nieto y que 18 gobernadores, por lo que ahora intentaré, siempre utilizando los datos y resultados del estudio en cuestión, señalar lasinconsistencias del estudio y las engañifas del diputado Andrade, el cual, fueomiso en mencionar el nivel de rechazo del Presidente Peña Nieto en el mes de agosto(74%) y, que seguramente bajará aún más en el mes de septiembre, luego de lavisita de Trump y del nuevo formato del “Informe Presidencial”.

Empezaré por citar lo referente en el CAPÍTULO correspondiente a la PRESENTACIÓN de la encuesta, donde en la hoja 6 del estudio, el Presidente de la empresa, habla dela “realidad real” y de la “realidad subjetiva”. A la primera la defiende comola “expresada por las cifras tradicionales del crecimiento de la economía(PIB), distribución del producto de dicho crecimiento entre la población (PIBper cápita), generación de empleo formal, contención de la inflación y comportamiento de la inversión extranjera directa (IED), por mencionar algunas de las más importantes son las métricas adecuadas para comunicar el progreso social que sus gobierno y el “sistema” gestionan en beneficio de sus gobernados”. De la segunda dice: “Sin embargo la “realdad subjetiva” o lo que siente la población, que ciertamente ha sido materia prima para las mediciones que sistemáticamente ha venido realizando GCE, muestra lo opuesto”.

Contodos estos rollos y tecnicismos, lo que nos dice el LICENCIADO LIÉBANO SÁENZ, Presidente de GCE, es que el Producto Interno Bruto (PIB) creció de 2017 a 2015(sic) de casi 12 billones de pesos a cerca de 14.4 billones (a precios de 2008).Aquí dos observaciones muy respetuosas sobre el estudio en cuestión. La PRIMERA, es el casi seguro error en la cita del año 2017 y que seguramente corresponde al año 2007. LA SEGUNDA es que el período 2007-2015 y, que equivale a un lapso de OCHO AÑOS, cinco de ellos corresponden al régimen de FELIPE CALDERÓN Y SÓLO TRES AL DE PEÑA NIETO. Hechas estas dos observaciones, proseguiré, esperando ser lo suficientemente clara.

Continúa diciendo el licenciado Sáenz, que “la inflación descendió de 4.0% a 2.7% la IED se mantuvo en promedio por encima de los 25.000 millonesde dólares y en 2013 alcanzó a superar los 40,000 millones de dólares y el total de empleos registrados ante el IMSS, pasó de alrededor de 12.5 millones a poco más de 15.5 millones”.

Cada una de estas cifras, va acompañada de un pequeño número colocado a la derecha de esas cantidades. Así por ejemplo el que corresponde al crecimiento del PIB tiene el número 2; el de inflación el 4 y el de empleos el 6; sin embargo , en las notas referenciales, el número 2 corresponde al PIB,primer semestre de 2006 del INEGI, cifra que corresponde al último año de gobierno del Presidente Fox y nada tiene que ver con el periodo del señor Peña Nieto.

Tocante al número de empleos registrado ante el IMSS, esto talmente falso. Esto porque al consultar la página www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/302 065xls, proporcionada por la propia empresa, se puede apreciar en una hoja de Excel Cuadro I.1,correspondiente a Trabajadores Asegurado en el IMSS (12), la cifra correspondiente al total de empleos y citada en la encuesta de 12.5 millones,correspondiente al año 2007, siendo cifra exacta de 12´510,526 empleos. El período calderonista, cerró con 13´637,937; es decir, que en esos 6 años se generaron 1´127,411 empleos.

Por lo que corresponde al período del presidente Peña Nieto, éste inicia en el año 2013, con 13´637,937 y al concluir el año 2015, se tenían registrados un total de 15´170,986 empleos permanentes.

Esto equivaldría a que en los primeros tres años del gobierno del Presidente Peña nieto, se han creado 1´533,049 empleos. Lo anterior significa que en tanto para la empresa encuestadora el número de empleos pasó de 12.5 millones a poco más de 15.5 millones, esto es tendencioso e impreciso, porque dicho período equivale a un plazo de 9 años; 6 de Calderón y 3 de Peña Nieto.Adicionalmente hay que recordar el diferendo entre el INEGI y el CONEVAL sobre la medición de la pobreza y la manipulación de ese estudio.

Para mí, las cifras referenciales dadas por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), son una mezcolanza de cifras que solo pretenden confundir e inducir a cifras infladas que solo distorsionan la realidad.Utilizar números de tres períodos presidenciales sin aclararlo, es confundir ydistorsionar lo que se pretende informar.

Al respecto y, hablando de mentirosos, hipócritas y manipuladores,vale la pena citar la frase de Mark Twain (escritor, orador y humorista). Hay tres clases de mentiras: La mentira, la maldita mentira y las estadísticas.

Resumiendo: Por un lado la “realidad real”, es aquella que está basada en las mediciones estadísticas y que refleja el crecimiento de los indicadores macro económicos y la “realidad subjetiva” es lo que la gentesiente o percibe y que es materia de las mediciones que en este caso realiza el GCE.

Aquí entra el tema de las percepciones y tal y como lo señala la empresa encuestadora, hay dos tipos de realidades: una “realidad real” y otra”realidad subjetiva” y, aquí es donde entra precisamente el proceso cognoscitivo que permite interpretar y comprender el entorno o percibir. A este respecto, cito tres definiciones de percepción:

1.- La percepción es la primera imagen que llega al cerebro humano antes de ser debidamente procesada y analizada.

2.- Es una imagen que quizá muchas veces llegue a ser tan imperfecto que distorsione por completo la realidad verdadera en la que se desenvuelve el individuo.

3.- La percepción vendría a ser un estímulo que en un principio no llega a ser concretado dentro del cual se cruzan varias clases de imágenes que no necesariamente reflejan la verdadera realidad que rodea al hombre.

Para la empresa encuestador, el problema es doble; esto porque lo que según ellos es una “realidad real”, utilizando cifras oficiales del BancoMundial, del INEGI y de la Secretaria del Trabajo, es también una “realidad subjetiva”, por la manipulación y revoltijo de cifras.

En este sentido, es más que claro que esa o esas realidades, vaníntimamente ligadas; por un lado a la manipulación de las estadísticas y, algasto de los gobiernos en comunicación social. Recordemos por ejemplo que durante el primer informe del gobernador chiapaneco, Manuel Velasco Coello, se difundió su informe en toda la República Mexicana y, hubo quién calculo ese gasto,en 100 millones de dólares. Por supuesto que esto le permitió a Velasco Coello,darse a conocer a nivel nacional, queriendo impactar la percepción ciudadana con su propaganda de manera positiva.

A este respecto, el Gobierno Federal reportó en un informe oficial un gasto de 4 mil 357 millones de pesos en sus campañas de comunicación socialy publicidad durante 2015. Dinero tirado a la basura porque de acuerdo aConsulta Mitofsky, Beltrán y Asociados y Parametria, Peña Nieto es el Presidente más impopular en los últimos veinte años, fecha en la que seempezaron a hacer este tipo de mediciones.

Ahora, me referiré a la NOTA METODOLÓGICA, misma que incluye literalmente:

Universo

Ciudadanos mayores de 18 años que residen en las 32 entidades federativas del país y cuentan con línea telefónica en su hogar.

Técnica de levantamiento

Encuesta telefónica realizada del 8 al 22 de junio de 2016.

Tamaño de la muestra y su precisión estadística

La muestra total es de 19,200 casos, de los cuales para cadaestado se diseñó una muestra de 600 encuestas, distribuidas de maneraproporcional al tamaño de los municipios y dentro de estos de manera aleatoria.Con un nivel de confianza de 95%, el error teórico es ±4% a nivel estatal; elerror teórico total, a nivel nacional, es de ±0.71%.

Los resultados reportados están basados en los estimadores deHorvitz-Thompson, calibrados y redondeados a un decimal.

Marco muestral y selección de la muestra

Se utilizó como marco de muestreo la más reciente actualización de la lista nominal proporcionada por el INE.

Muestreo estratificado de alocación proporcional al tamaño.

Empezaré por referirme al UNIVERSO y, que consiste en: “Ciudadanosmayores de 18 años que residen en las 32 entidades federativas del país ycuentan con línea telefónica en su hogar.” De acuerdo a LA ENCUESTA INTERCENSALDEL INEGI 2015, Tabasco cuenta con un total de 646,448 viviendas particulareshabitadas; de las cuales, solo el 17.6%, cuenta con teléfono fijo (113,774), lo que nos dice de entrada que existe un sesgo de cobertura derivado de la eliminación de personas que carecen de este servicio y que no están incluidasen el marco muestral.

Continúo con la TÉCNICA DE LEVANTAMIENTO: “Encuesta telefónica realizada del 8 al 22 de junio de 2016.” El estudio, fue levantado o practicado del 8 al 22 de junio; esto es a tres días de haberse realizado elecciones parala renovación de 12 gubernaturas, un congreso local y la elección del Congreso Constituyente de la Ciudad de México y, de acuerdo a esos resultados, y a la calificación dada a los gobernadores de entidades federativas como Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, estos perdieron su elección;lo que se contrapone a lo asegurado por el presidente de esa empresa.

Por último, el MARCO MUESTRAL Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA. “Seutilizó como marco de muestreo la más reciente actualización de la listanominal proporcionada por el INE.” En este sentido, pareciera que existenviolaciones a los artículos 126 y 148 de la Ley General de Instituciones yProcedimientos Electorales, los cuales salvaguardan los datos que seproporcionen al Registro Federal de Electores, dando a los mismos, ABSOLUTACONFIDENCIALIDAD, Y PROHIBIENDO EL USO DISTINTO AL DE LA REVISIÓN DEL PADRÓNELECTORAL Y LAS LISTAS NOMINALES; Y EN EL CASO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ESTOSNO PODRÁN USAR DICHA INFORMACIÓN PARA FINES DISTINTOS.

DISCULPAS. Ofrezco a ustedes, las más amplias y sentidas disculpas por haberme extendido demasiado y por no concluir todavía. Mi deseo de informar verazmente me ha llevado a preguntar e investigar, alargando el presente artículo. Me he encontrado con muchas sorpresas, mismas que estoy poniendo a su consideración. Queda pendiente para mi entrega del miércoles la conclusión a esta impretendida serie. Por lo pronto, expreso mi más profunda solidaridad con DON NAIM LIBIEN KAUI, él paga el precio de la libertad de expresión.