En el marco de la Cumbre de Líderes del G20 en China, el presidenteEnrique Peña Nieto confirmó que la visita del candidato republicano, Donald Trump al país, sí fue tema entre él y el presidente Barack Obama, ya que a México le interesa mucho fijar cuál es la situación de los mexicanos en Estados Unidos, una comunidad muy grande que trabaja de manera próspera.

Asimismo, Peña Nieto dijo que Barack Obama había sido receptivo y que en ningún momento hubo molestia, incluso, en la organización de la cena de anoche, fue el presidente estadounidense quien pidió que su homólogo mexicano se sentara a su diestra.

“Está siendo parte del debate para poder puntualizar cuál es el debate que tiene México en la relación con los Estados Unidos, la relevancia que tiene esta relación, lo estratégico que es nuestra alianza para ambas naciones y que eso permita moderar, y así lo compartí con el presidente Barack Obama”.

Sin embargo, hasta el momento no hay fecha para que sea aceptada la invitación por parte de la candidata demócrata, Hillary Clinton a visitar México.

Al concluir la cumbre de los presidentes de las 20 naciones más avanzadas y emergentes que concentran el 86 por ciento del Producto Interno Bruto del mundo, Peña Nieto reconoció que México es un país con disparejos desarrollos, pero no tiene las crisis que están viviendo las economías más grandes del mundo que hoy ven en las reformas estructurales la única manera de evitar la volatilidad.

“El entorno volátil y complejo que está viviendo el mundo, sin duda, destaca que la implementación de reformas estructurales es la mejor manera de blindarse ante estos escenarios complejos y que si bien, algunas de estas reformas no generan beneficios en el plazo inmediato, sin duda, es la mejor ruta para asegurar el desarrollo y la prosperidad de nuestra sociedad”.

Última G20 para Obama

Cabe señalar que está será la última participación de Barack Obama en el G20, por lo que el presidente de China, Xi Jinping, le pidió a Enrique Peña Nieto que hiciera la despedida del presidente estadounidense a nombre de todos los mandatarios.

Ante esto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que a Xi Jinping le interesa mucho que China invierta en las zonas económicas especiales, por lo que con esto, se da vuelta a la página y no hay ningún resentimiento por la cancelación de proyectos como el del tren rápido México-Querétaro.

Por otro lado, Enrique Peña Nieto se reunió informalmente con la primer ministra británica, Theresa May, con la que acordó que en el momento que ellos salgan de la Unión Europea, se tendrá que reestructurar la relación comercial entre México y Gran Bretaña.

Se prevé que el presidente Enrique Peña Nieto arribe a la medianoche a México para posteriormente, participar en los homenajes que se le rendirán a Juan Gabriel en Bellas Artes.

Con información de Radio Fórmula