Peña le da explicaciones a Obama sobre su invitación a Trump: dice que quería “moderar su posición”

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto dijo que en el encuentro que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, le expuso que su reunión con Donald Trump se dio en un intento por “moderar” la posición del republicano sobre México, por lo que fue “legítimo” lograr ese espacio.

En un mensaje a medios de comunicación, antes de regresar a México tras finalizar su participación en la Cumbre del G20, el Ejecutivo federal informó que precisó a Obama sus razones para invitar al país al candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos.

“[Hablamos] del interés de México por reinventarnos en un espacio de diálogo ante lo que hoy estamos observando, que México está siendo parte del debate, como quizá no había ocurrido en otro momento, y hoy inédito, de los candidatos a la Presidencia de Estados Unidos”, dijo.

“Para México es legítimo procurar un espacio para precisamente puntualizar cuál es el papel que tiene México en la relación con Estados Unidos”, añadió.

Estas declaraciones llegan después de un semana llena de críticas por parte de diversos sectores de la población, quienes cuestionaron la invitación de Peña al magnate neoyorkino.

Peña Nieto aseguró a Obama que México tiene interés por insertarse “en un espacio de diálogo” en las elecciones de Estados Unidos para precisar su papel con relación a ese país.

Para contextualizar la importancia de México-EU, Peña resaltó los más de 30 millones de nacionales trabajando en ese país.

El Presidente dijo haber encontrado en Obama “toda la disposición y la gran voluntad para que sigamos trabajando en la ruta que hemos construido, en estos acercamientos y la agenda de trabajo que existe de tiempo atrás y que los gobiernos de los dos países han definido de forma conjunta”.

El Ejecutivo federal Peña hizo un repaso de los temas abordados por los presidentes y jefes de Estado de las economías más importantes del mundo convocadas aquí por el gobierno de China.

Este fin se semana, la influyente revista The Economist trató con gran dureza al Presidente de México en un texto publicado en Gran Bretaña. Y fue igualmente dura con su equipo de colaboradores, a quienes señaló como “incondicionales” pero no “brillantes”.

El texto de la revista titulado: “Lo indecible y lo inexplicable [The unspeakable and the inexplicable]”, mencionó que la visita de Donald Trump, que fue arreglada por Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda, fue un error. Y aseguró que:

“Al permitir que su visitante luciera ‘presidencial’, ha ayudado a Trump a realizar algunas correcciones retóricas que eran electoralmente inevitables. Incluso si Clinton gana, no va a agradecerle a Peña por esto. Si resulta que ha ayudado a Trump a ser elegido, muchos mexicanos no lo perdonarán, ni a él ni a su partido [el PRI], y tampoco lo hará la mayor parte del resto del mundo”.

Casi cualquier experto en política exterior, agregó la publicación, habría desengañado a Peña de la idea. “Es una iniciativa muy equivocada y muy arriesgada”, dijo Andrés Rozental, ex vicecanciller.