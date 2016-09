Argonmexico /Tópicos Tabasqueños

Por Silvia Hernández Martínez

VILLAHERMOSA, Tab.- La candidata demócrata a la presidencia de Estado Unidos, Hillary Clinton, parece seguir más que molesta con el gobierno mexicano debido a la vista de su contrincante Donald Trump a nuestro querido México y por eso se niega a aceptar la invitación que el presidente Enrique Peña Nieto le hizo para reunirse con él, antes de las elecciones en su país.

La reunión de Peña Nieto con la Clinton, si ésta gana la contienda estadounidense, pues ya no sería de candidata con un Jefe de Estado, sino de iguales y entonces ella tendría el sartén por el mango a la hora de hacer acuerdos, sobre cualquier cosa, principalmente los que tengan que ver con la economía gringa, para como siempre, sacar mayor ventaja a la de los mexicanos.

Lamentablemente, la Clinton tiene mucha razón en indignarse por la visita de Trump a nuestro país, luego de tantas ofensas, pero si es cierto que ella es muy buena para eso de las relaciones diplomáticas, debiera entender que a Peña Nieto no le quedaba otra más que reunirse con el candidato republicano de su país.

Pues la señora candidata debe actuar de otra forma, porque la manera en que lo está haciendo, más parece un berrinche de niña caprichosa que una indignación de una mujer seria y madura que pretende gobernar a una de las naciones más poderosas del mundo y muestra la otra cara de la moneda, pues si de es forma actúa siendo candidata, ¿cómo lo hará siendo presidente?, ¿tratará de imponer su ley al gobierno mexicano hasta para decidir por él con quién sí o con quien no se reúnen?

Definitivamente en lo que sí tiene mucha razón la norteamericana, es en que Trump nunca debió venir.

Capacitación a maestros

La Secretaría de Educación continúa con las capacitaciones a los maestros de todas las escuelas oficiales, sin descuidar incluso, la preparación de los maestros que tienen a su cargo la enseñanza de los niños en la materia de inglés.

El profesor Antonio Solís Calvillo, subsecretario de Educación Básica, dijo al respecto que la SE, capacitará a 79 asesores externos que impartirán la mencionada materia en el nivel de enseñanza básica, capacitación que obviamente redundará en los niños que toman la materia en sus escuelas –todas ellas oficiales- de tal suerte que hasta el inglés que se les enseñará a los menores es de calidad.

Indica Solís Calvillo, que el gobernador Arturo Núñez Jiménez, ha sido muy puntual en dar las instrucciones precisas para que los niños y adolescentes reciban educación de calidad, de allí que se ha metido muy a fondo en este asunto.

Cuando preguntamos cuál es el secreto para que los maestros sigan trabajando sin hacer paros y tomas de escuelas, Solís Calvillo, expresó que el secreto es sólo aplicar la ley, sancionar o cesar cuando se tenga que hacer.

Los primeros que tenemos que respetar la ley somos nosotros, es por ello que si no la aplicas tampoco la respetas, así que basados en la ley se hicieron los movimientos.

Los mismos padres de familia reclaman la educación de calidad de sus hijos, no están ya dispuestos a tolerar que los niños no aprendan nada en sus escuelas porque los maestros no les enseñan nada, así que las maestras y maestros, se tuvieron que poner “las pilas” y retomar el papel para el que estudiaron.

Regresan los “fantasmas”

Y después de un largo período de receso en el Congreso del estado, la gran mayoría de ellos regresaron a sus curules, bueno aunque sea por dos veces a la semana y sólo por unas cuantas horas, así que el Congreso del estado dejará de ser, por un tiempo, el recinto de fantasmas a los que la ciudadanía llegaba a buscar para solicitar algo y que nunca encontraron.

Por cierto, dice el diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla que continuará siendo independiente pues ahora que renunció a MORENA, ya probó su libertad y le gustó, pues no hay quien le esté tomando cuentas de a quién y porqué trata o apoya.

Pero, volviendo al tema, habrá mucho trabajo este segundo periodo, toda vez que se calificarán las cuentas públicas; tanto las estatales como las municipales, entonces será un período intenso, en el que las acusaciones que se han hecho de todos contra todos; han puesto en evidencia que los 17 alcaldes o mejor dicho ex alcaldes ¡se robaron el dinero de los tasbasqueños!, el problema ahora tendrá que enfrentarse en las cárceles, a donde deberán ir a parar los ladrones y sus cómplices.

Mal se verán los diputados si a alguien le pasan la cuenta pública, pues ellos han hecho denuncias públicas de todos los ayuntamientos, así que tendrán que reprobar o la credibilidad de los legisladores será la que pague “el pato”