Redacción 24 HORAS

El presidente Enrique Peña Nieto se dijo dispuesto a aceptar las consecuencias de haber invitado al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos,Donald Trump, a la reunión que tuvieron en privado en Los Pinos, pero defendió su postura de buscar el diálogo con él en lugar de buscar enfrentarlo.

Esto durante una entrevista con el periodista Carlos Marín para Milenio TV, mientras el mandatario hacía una escala en Alaska durante su viaje a China, donde participó en la Cumbre del G20.

Respecto a las recriminaciones de la sociedad de por qué le dio la bienvenida al magnate estadunidense que ha insultado a los mexicanos, Peña Nieto comentó que era la opción responsable como jefe del Estado Mexicano, de las dos que le presentaba la ocasión, pese a que la segunda era más popular entre la población.

“Aquí no había más que dos opciones, la del diálogo o francamente la del enfrentamiento, la estridencia y contestar con insultos, y eso a lo mejor me haría muy popular acá, en México“, subrayó.

Por ello, el mandatario dijo que al hacer la invitación a ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, y ser Trump el primero en responder, no podía dejar pasar la oportunidad de contestarle de la mejor manera, pese a sentirse el mismo ofendido por sus declaraciones.

“Como presidente de la República y responsable de cuidar a los mexicanos y a mi país, está buscar precisamente en la ruta del diálogo la manera de darle contexto ante los diferentes planteamientos que ha venido haciendo de los dos candidato”, afirmó Peña Nieto.

Asimismo, reafirmó que se negó a pagar el muro durante la reunión a puerta cerrada, pese a que no lo haya manifestado en la rueda de prensa, pese a las provocaciones de los reporteros afines a Trump y el deseo en ese sentido del pueblo mexicano.

“Se lo dije a él, lo he dicho además en varios momentos, México no va a pagar el muro y esa pretensión que él ha postulado de construir un muro, apunté que cada gobierno tiene la libertad de hacer lo que quiera dentro de sus fronteras, pero que es evidente que no vamos a pagarlo”, subrayó Peña Nieto.

Asimismo, el presidente comentó que pareciera que la población y los medios sólo se centran en la construcción del muro como propuesta del candidato, pero que es un tema de importancia menor frente a otras amenazas, como la de la cancelación del Tratado de Libre Comercio (TLC), “pareciera que no tiene importancia y la tiene, y mucha, de él dependen millones de empleos en México y es Estados Unidos”.

Por último, Peña Nieto comentó que espera que el tiempo le dé la razón y demuestre que sus motivos y su actuar fueron el correcto.

“Creo que el tiempo habrá de darnos razón realmente al haber hecho desde ahora un contacto con ambos candidatos”, concluyó Peña Nieto, quien dijo que siempre se comportará de manera responsable y como demanda el puesto de presidente de México. (Con información de Milenio TV)