Por: Lisbet Solís García

“…Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.”

Y dejándolo todo, me levanté para seguirte. Y aquí me tienes, con constantes tropiezos y caídas. Y lo que es peor, con miradas encima. Soportando las burlas de esos que me ven caer.

Pregunto ¿por qué el maltrato a mi ser? Sólo respondes que así tiene que ser. Hasta hoy comprendí que enfermo anduve y no debías decirme para no herirme más. Y es que no supe que a tan sólo unos pasos de la muerte estuve. Porque un poco más y no Te amaría jamás.

¡Te ruego que me sorprendas de noche con tu pasión! Soy hombre, soy mujer. Soy infante, adolescente, soy adulto que no siente. Tómame como la nieve a la montaña: cubriéndome de paz; como el hombre a la que ama: llevándola al altar; como la boca a una naranja: degustando al paladar; como la fuerza a un gigante: tratando de vencer y de matar; tan sólo tómame de noche, como sólo tú lo sabes hacer.

Yo no enfermo. No traigas médico. En Tí esperaré. Como perro a su vómito no me volveré. Como fuego abrazador me consumirás, porque como ardor que llama lumbre me entregaré. Hastiado estoy de este camino, he sembrado aborrecimiento. Mi semilla aventé a un pedregal y sin alimento la dejé por allá… lejos de un manantial.

Soy hombre, soy mujer. Soy infante, adolescente, soy adulto que no siente. Graciosa gacela soy, que como en estrecha barda con un caminar coqueto voy. Esperando no adormezcas mis párpados, ni sueño a mis ojos des, escaparé como tal gacela de la mano del cazador o como el ave del lazador. Gacela victoriosa saldré. Y a fiera extraña no abrazaré. No hurtaré porque hambre sienta. Sagacidad de una hambrienta voy a contener. Y aunque camine mucho no cansaré, de noche seguiré, por Tí aguantaré hasta el final, como un guardián que aunque padeciendo mucho, soporta su velar. Y si duermo, lo haré bajo tu consciencia, mientras soñando, impregnas en mí tu ciencia.

Madrugaré para ir a buscarte y cuando te encuentre, esperaré con la cabeza baja a que decidas mirarme. Y cuando eso suceda, volveré con velo puesto sobre el rostro y ante una gran multitud lo descubriré, entonces cualquiera podrá ver ese hermoso resplandecer que en mí hiciste nacer, jamás te seré infiel. Junto a Tí permaneceré. En tus brazos me regocijaré. Con Tu amor todo lo tendré y lo podré, así mis penas borrarás. Porque éste día… ¡Conmigo Te casarás!… Te seguiré.