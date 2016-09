Agencias

Ciudad de México

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, aseguró que el organismo trabaja en conjunto con el secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray, y su equipo para que incluyan en el paquete económico 2017 los incentivos fiscales y en inversión que demanda el sector privado, entre ellos que pequeñas y medianas empresas (Pymes) tengan “regímenes alternativos de acuerdo a sus posibilidades”.

A su vez, el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enrique Guillén, expuso: “estamos buscando que pueda haber toda esta deducibilidad en inversiones o salarios, y un mejor marco fiscal para las empresas de menor tamaño porque les ayudaría a consolidarse”.

Castañón reveló que este miércoles el comité ejecutivo del organismo cúpula del sector privado se reunirá con Videgaray, es decir, un día antes de que sea entregado el paquete económico al Congreso de la Unión.

“Hemos estado trabajando con el secretario de Hacienda y su equipo de trabajo. Él nos visitará en nuestra próxima comisión ejecutiva este miércoles y estamos esperando concluir nuestros trabajos para que él los presente como el programa del paquete económico 2017 el jueves próximo”, dijo.

Precisó que los incentivos se refieren a cuestiones de simplificación y facilitación tributaria, como el pago del impuesto sobre la renta (ISR) para determinadas áreas de la industria, Pymes, así como sectores que necesitan reactivarse o requieren innovación.

– ¿Facilitar el pago de ISR significa reducir su tasa?-, se le cuestionó.

– Significa simplicar y encontrar fórmulas para incentivar que las empresas puedan invertir en condiciones especiales, de tal forma que las Pymes tengan regímenes alternativos de acuerdo a sus posibilidades y que la carga administrativa sea fuertemente reducida. Disminuir el monto del ISR (será) en el mediano plazo para ser competitivos con los principales socios comerciales de México, pero de momento hay que reconocer que tenemos poco margen de maniobra, pero nostros seguimos insistiendo en ello-.

Su homólogo de la Canacintra manifestó que el secretario Videgaray tiene capacidad y margen para negociar el presupuesto 2017, pese al escándalo y los señalamientos en su contra que se desataron por la visita del candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.

“Su trabajo es buscar que salga el presupuesto y confiamos en que tiene todo para sacarlo adelante. Es el secretario de Hacienda y el desgaste es un tema político, más que un tema de trabajo administrativo”.

CANACINTRA “CELEBRA” RECORTE PRESUPUESTAL PARA 2017

Castañón insistió en que se debe reducir el gasto público para alcanzar un superávit primario de entre el uno y 1.5 del producto interno bruto (PIB), equivalentes a entre 200 y 300 mil millones de pesos, “que nos permita cumplir con las responsabilidades ya contraídas”, aún cuando reconoció que es difícil de alcanzar.

Guillén, el líder de la Canacintra, celebró los próximos recortes al gasto público: “Seguramente habrá recortes y, por supuesto que lo celebramos porque no queremos que el problema de la deuda crezca. Desgraciadamente la medicina es muy dura y cuando digo celebrar es porque no queremos tener un problema mayúsculo, por supuesto que queremos que el recorte no sea en infraestructura y gastos que necesitamos sino en gasto corriente”. Ello a pesar de recordar el recorte acumulado entre 2015 y 2016 equivale a 162 mil millones de pesos que ha afectado a las Pymes del país.

Pese a una nueva reducción de recursos públicos, Castañón confió en que pronto se supere “la gran crisis financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que pueda empezar a invertir, porque sin duda es un gran motor de inversión física para el país como la principal empresa, la bandera mexicana que es en materia de hidrocarburos”.

El dirigente del CCE desestimó que el recorte presupuestal afecte la inversión productiva del gobierno al enfatizar 87 por ciento de la misma proviene del sector privado. No obstante, dijo que se deben encontrar soluciones para agilizar las Asociaciones Público Privadas (APP) en cuestiones normativas, de transparencia, créditos bancarios y proyectos.

Castañón señaló que para alcanzar un superávit primario de uno u 1.5 por ciento del PIB, el recorte al gasto público debe combinarse con mayor inversión extranjera directa (IED). Calculó que el monto de ésta debe alcanzar los 50 mil millones de dólares por año, 66 por ciento por arriba del promedio anual de 30 mil millones de dólares que se ha alcanzado en el actual gobierno. Capitales, que dijo, México podría atraer en los sectores energético y de telecomunicaciones.

De no eficientarse el gasto, alertó, se tendrá “poco espacio de maniobra para detener el grado de endeudamiento que ha crecido en los últimos años y que llega a casi el 50 por ciento del PIB”. No obstante, acotó que la deuda aún es “manejable y estable pero no podemos permitirnos que caiga en un sinfín que nos pueda atrapar y pueda ser inflacionario en el futuro”.