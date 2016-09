Argonmexico / A pesar que no hay forma que alguien disculpe y mucho menos exonere al cada vez más pequeño presidente de México de su colección de estupideces y que con ellas se lleve entre las patas la dignidad nacional, él no se va a ir. Incluso se siguió de largo como si nada, y se fue a China, ojala allá se quedará. Una de las miles de burlas que se han hecho de él, es que cuestiono al Presidente Chino sobre el costo de la famosa muralla de ese país, por aquello de tener que pagar la le impone Trump. Por mí se podría quedar allá contando los bloques que la componen.

Resulto que se puso nuevamente de moda aquel video que expone un fragmento del programa muy visto en los Estados Unidos que se encuentra en el aire desde el 11 de octubre de 1975: “Saturday Night Live”. En ese programa en noviembre de 2015, apareció Trump auto adulándose por guapo, rico y de pronto recibe la visita de “Enrique” –un actor caracterizado con traje y copetito- y le trae un cheque para la construcción del muro. Un cheque con una cantidad que incluso a Trump le parece excesiva. Esa sola parodia tenía que ser motivo para que Enrique Peña en su investidura presidencial se alejara de un idiota como Trump sin concederle atención, o tratarlo como el despreciable, ridículo, insensato tipo que es. Pero no fue así, pasando por encima de cualquier pensamiento racional, él y sus asesores o Luis Videgaray que parece tenerle tomado el cerebro o lo que sea con lo que toma sus decisiones, invitaron al candidato republicano Donald Trump a visitar México, en particular a la casa presidencial que no es del presidente. Pero lo que ahí sucedió y continúo posteriormente –las declaraciones de Arizona- en donde Trump mantuvo la postura prepotente y de burla sobre la construcción y el pago del muro es bien conocido por todos.

Lo molesto, preocupante van a ser los próximos dos años de un presidente y su gabinete patito que no ha podido cumplir una sola de sus grandes propuestas. Han perdido toda su calidad moral, intelectual y las que existan para calificar a este grupo. Unos por lo que han hecho y los otros por omisión y avalar semejantes hechos.

Como dice Jesús Silva Herzog-Márquez que califica está conducta como una estupidez gigantesca; agrega que no es un insulto, es la identificación de los efectos de un acto. Y nos da a conocer la definición de Carlos M. Cipolla –historiador económico italiano- “Lo que caracteriza a un estúpido es su capacidad para causar daño a otros, provocándoselo simultáneamente a sí mismo. Ser estúpido es dañar a otros sin ganar con ello ningún beneficio. El malvado a fin de cuentas, saca algún beneficio. El estúpido, en cambio, sólo multiplica el daño a su paso”, posteriormente agrega que “La estupidez del gesto presidencial no fue una ingenuidad, fue una traición; no fue una muestra de candor sino deslealtad. No suelto esas palabras con ligereza. Entiendo la severidad del cargo y la facilidad con la que el epíteto se lanza… Denisse Dresser lo califica de igual forma “ La estupidez omnipresente, constante, casi predecible del presidente Enrique Peña Nieto… ella la considera además peligrosa.

Yo también considero peligrosa la estupidez y la falta de reconocimiento de semejante absurdo y pregunto ¿Qué van a hacer en los Pinos y sus alrededores para continuar al frente de un país que los desprecia? Roberto Zamarripa –periodista y columnista, especializado en asuntos de seguridad, política y poder- propone “Una urgente recomposición de gabinete, pero nunca como ahora es necesaria una recomposición de la relación de gobierno y de la clase política con la sociedad. Ya no es de pedir perdón sino de encontrar los mecanismos de participación directa de grupos sociales en las decisiones de gobierno y en el propio gabinete. No se salvan solos, menos con el villano al mando”. ¿Villano? Yo no lo llamaría así, realmente estúpido se acerca más a mi ideal de definirlo, de acuerdo con Cipolla, creo que los malos son talentosos y los que padecen carencia de coeficiente intelectual sólo son eso o algo peor.

Luis Rubio (Presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.) dice que hay dos planos. “El primero es el obvio y urgente: reconstruir la relación con el gobierno de Estados Unidos y con la campaña de Clinton. No será fácil porque el problema es de confianza y, cuando ésta se ha perdido, es sumamente difícil recuperarla. Quizá esto sólo sea posible en la medida en que el presidente lleve a cabo un cambio radical en su gabinete, incorporando personas que gocen del absoluto respeto de la comunidad internacional en general, y de los estadounidenses en particular, en los ámbitos políticos, judicial, financiero y de política exterior.

El otro plano es el del futuro. El presidente Enrique Peña ha desaprovechado cada oportunidad que se le ha presentado: pudo haberse convertido en el promotor de la lucha contra la corrupción (casa blanca) y la lucha contra la impunidad (Ayotzinapan) pero no lo hizo. Ahora tiene la última oportunidad: comenzar a forjar pesos y contrapesos para que jamás se puedan volver a tomar decisiones que vulneren de manera tan dramática la viabilidad del país”.

Sería prudente que recomendará a estos personajes que gocen del absoluto respeto de la comunidad internacional; no creo que él tenga a nadie así en su agenda, ni entre sus conocidos lejanos. Se le puede ocurrir llamar a Emilio Gamboa, a Moreira, a su tío Arturo Montiel, lo cual resultaría fatal. Lo que le suceda desagradable a estos señor es seguro que se lo ha ganado, pero me duele, como a muchos el país, su gente, la pobreza, el hambre, la enfermedad, la inseguridad… mientras él y sus secuaces se pavonean entre el lujo, el derroche, la corrupción y el desinterés por un país al que le adeudan ancestralmente innumerables promesas incumplidas.