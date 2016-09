Notimex

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) inició la campaña #RetoPRI, donde el líder nacional de ese partido, Enrique Ochoa lanzó su primer spot en el que reta al político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador a debatir sobre el tema.

En un video de 30 segundos, Ochoa Reza destaca que el tabasqueño no declara ingresos, no paga renta y no posee bienes; ante lo cual cuestiona: ¿De qué vive?.

“En el PRI ponemos el ejemplo checa mi declaración 3de3. Y Andrés Manuel entra a www.RetoPRI. com y vamos debatir”.

De esa manera, el líder priista puso en operación esta nueva campaña en la página www.RetoPRI y llamó a entrarle al reto PRI, es por México.

La campaña priista inicia con cinco retos en diferentes temas:combatir la corrupción y la impunidad en México; ponerle fin a la violencia política de género; comunicarnos directamente con todos los ciudadanos; defender las instituciones de quienes quieren destruirlas y construir juntos un país honesto, transparente y justo.

Y al final de su página lanza: ¿Para ti cuál es nuestro RETO en México?.