EPN anuncia cambios sabor 2018: apuntala a Osorio y a Meade y se deshace del incómodo: Videgaray

El Presidente de México decidió hoy hacer los cambios más profundos en su gabinete desde que llegó al poder. Rodeado de escándalos y de una pérdida histórica de credibilidad, Peña Nieto se ha visto obligado a mover a uno de los hombres más cercanos desde que era Gobernador: Luis Videgaray, a quien no movió de su cargo por el escándalo de posible corrupción con Grupo Higa pero quien paga, ahora sí, el error histórico que significó traer a Donald Trump a México.

En el lugar de Videgaray, en la Secretaría de Hacienda, entra José Antonio Meade, mencionado por algunos como una pieza a atender dentro del proceso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de de Acción Nacional (PAN) para la sucesión presidencial.

“Esta mañana el Doctor Luis Videgaray me ha presentado su renuncia al cargo de Secretario de Hacienda, misma que he aceptado”, dijo el Ejecutivo federal en conferencia de prensa. “Muchas gracias, Luis, por los servicios que le has prestado a la Nación”.

El Primer Mandatario reconoció la labor y “resultados” al frente de la Secretaría de Hacienda, entre los que destacó la Reforma Hacendaria que generó una menor dependencia de los ingresos petroleros; además, dijo, se logró una mejor manejo de la deuda; destacó su intervención en las reformas estructurales que le han dado un nuevo empuje al país, y para impulsar la transformación de México. “Muchas gracias Luis, por el servicio que les has prestado a nuestra Nación”.