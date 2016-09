Agencias

CIUDAD DE MÉXICO

La crisis de violencia en Michoacán y el ataque a Juan José Farías alias “El Abuelo” en Tepalcatepec el mes pasado son prueba y consecuencia de que al menos cuatro grupos criminales buscan recuperar la hegemonía en el Estado, aseguró el ex líder autodefensa de la Ruana, Hipólito Mora.

De todos los grupos lo único que están haciendo y el motivo por lo que tenemos tanto homicidio; peleándose la plaza como he dicho siempre (…), mínimo algunos tres o cuatro los que están luchando. Son varios ya lo he dicho muchas veces no quiero ya decir su nombre”, detalló.

Señaló que mantiene comunicación con el gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien le reveló que ya tiene identificados a los principales líderes delincuenciales de la entidad; además, reiteró que continúa en la búsqueda de Luis Antonio Torres, alias “El Americano”.

Que va por aquellas personas que sabe que son del crimen organizado de hecho me dio hasta nombre. Me sorprendió porque si los saben (…) lo he seguido pero no doy con él”, agregó.

El ex líder de las autodefensas de la Ruana se dijo confiado de la determinación del gobernador para arrestar a los principales cabecillas del narco en Michoacán, aunque señaló no creer en ninguna institución.

En rueda de prensa, Mora Chávez llamó a los mexicanos a no permitir que el candidato republicano de los Estados Unidos, Donald Trump, pisotee los derechos de los migrantes, y manifestó su rechazo a que México pague el muro fronterizo.