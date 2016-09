Para el candidato republicano Donald Trump su visita a México fue un tremendo éxito, dijo que logró entenderse muy bien con Peña Nieto pese a la polémica del muro fronterizo.

En entrevista con la cadena televisiva ABC, Trump alabó su propia conducta:

“¡A mí me han dado una A plus, incluyendo tu gente (de ABC)! ¡Me han dado varias A plus por cómo hice el trabajo en México. ¡Todo esto sería un soundbite para la gente del (mundo de la publicidad) de Madison Avenue!”, dijo Trump al periodista David Muir según una transcripción de la televisora.

“Si lo hice fenomenal o no eso ya luego lo dirán. (Ha) sido un éxito tremendo para mí. ¿Tú sabes que virtualmente todos, incluyendo mis más grandes críticos, han dicho que cuando fui a México fue un éxito tremendo?”, dijo Trump en entrevista de la que sólo algunos fragmentos fueron transmitidos.

Y una nueva encuesta nacional de la cadena CNN dándole una ligera ventaja, Trump volvió a insistir en su idea de un muro fronterizo pagado por México y que provocó una polémica al final de la visita luego de que el Presidente Peña Nieto dijera en Twitter que el País no financiaría dicha idea.

“A mí me agradó mucho (el Presidente Peña Nieto) y me llevo muy bien con el Presidente. Muy, muy bien. Pienso que tendremos una gran relación,pero México pagará por el muro”, añadió el magnate acompañado por su compañero de fórmula Mike Pence, Gobernador de Indiana.

Por su parte la candidata demócrata Hillary Clinton, aseguró que la visita del republicano a México había sido un desafortunado incidente diplomático y añadió que el también empresario de bienes raíces no pudo comportarse apropiadamente durante el periplo.

En su entrevista hoy con ABC, Trump volvió a acusar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) ha drenado de empleos a su país y que los trabajadores indocumentados deberán salir de Estados Unidos si es que quieren algún tipo de regularización, insistiendo que no habrá una amnistía.

Con información de Reforma