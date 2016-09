Agencias

Ciudad de México

Los 80 años del Instituto Politénico Nacional (IPN) fueron conmemorados este miércoles por rectores de diversas universidades y funcionarios en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Y junto con los huélums y los aplausos para el instituto fundado en 1936 por el general Lázaro Cárdenas, hubo mensajes que reflejan una de las preocupaciones de las universidades ante la estrechez de las finanzas públicas: los presupeustos para 2017.

Enrique Fernández Fassnacht, director general del Politécnico, planteó lo que piensa que son los seis retos que enfrenta la educación superior, entre los que está su necesidad de un presupeusto suficiente. Y Jaime Valls Esponda, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), hizo un “respetuoso llamado” al gobierno federal y a la Cámara de Diputados para que inviertan más en la educación superior. “Las instituciones universitarias -dijo- requieren certeza financiera”.

El homenaje al Politécnico se hizo en una sesión extraodinaria de la Asamblea General de la ANUIES, celebrada en el Salón Hispanoamericano de la SEP. Junto con Fernández Fassnacht y Valls Esponda estuveron el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer y el rector de la UNAM, Enrique Graue Wichers, además de otros rectores miembros de la Asociación, ex directores generales del Politécnico y los directivos, maestros y alumnos que pertenecen al Consejo General Consultivo del Instituto, y representantes de los trabajadores del IPN.

Fernández Fassnacht, que lleva casi dos años al frente del IPN -fue nombrado en noviembre de 2014-, dijo que el Politécnico es “el baluarte principal” del gobierno en materia educativa. Y explicó cómo en su opinión las universidades son el instrumento fundamental para que el país logre su desarrollo económico y social, pero que para cumplir con ese papel enfrentan seis retos: el incremento de la cobertura universitaria; que sus egresados y el conocimiento que se genera en las universidades estén orientadas a promover una mayor competitividad y bienestar para la población; contar con nuevos mecanismos de evaluación de sus actividades y resultados; incrementar los salarios de los profesores universitarios y promover el ingreso de jóvenes académicos; tener mayor coordinación entre los diferentes actores de la educación superior. Y que el financiamiento público para las universidades sea suficiente y plurianual.

El secretario Nuño felicitó a la comunidad politécnica y dijo que México sólo podrá ser exitoso con una educación e investigación de calidad, de la cual del IPN es ejemplo.

Luego de la ceremonia, Fernández dijo en entrevista que ha solicitado para el presupuesto del IPN un aumento del 2 por ciento.

El rector Graue dijo en entrevista que sin presupuestos suficientes, no puede haber educación de calidad. “El país entiende la importanica de la educación superior”, aseguró, y opinó que no está definidio si es o no inminente un recorte al financiamiento para las universidades. “La UNAM -sostuvo- siempre buscará presupustos sufiientes para el resto de las instituciones de educación superior”.

Valls Esponda dijo por separado que en la ANUIES “entendemos la conyuntura financiera nacional y mundial y reconocemos que el gobierno ha invertido en estos años en educación superior. Nuestro llamado es a que se tome en cuenta que la educación superior es estratégica para el país”. Aseguró que para cumplir con la meta que se ha puesto la administración del presidente Enrique Peña Nieto de que para 2018 cuatro de cada diez jóvenes de entre 18 y 22 años estén en la universidad, “”se necesita certeza financiera para las universidades y, en la medida de lo posible, recursos crecientes”.