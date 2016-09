¿Lo recuerdas?

Por: Geraldo Rosales

Durango, Dgo.

San Expedito es contemporáneo de Santa Filomena, y su martirio ocurrió el 19 de abril del año 303, era el comandante de una legión de soldados romanos. Por orden del emperador Diocleciano, fue sacrificado en Melitene, sede de una de la Provincias Romanas en Armenia. Junto con él murieron sus compañeros de armas: Caio, Gálatas, Hermógenes, Aristónico y Rufo.

A pesar de ser un soldado romano, encargado de defender el Imperio de Roma, cierto día, la gracia de Dios tocó su corazón y se convirtió al Cristianismo. Según dicen en el momento de la conversión un cuervo trató de persuadirlo que lo dejase para MAÑANA.

Como buen soldado, san Expedito reaccionó enérgicamente aplastando al cuervo diciendo repetidas veces HOY. No dejaré nada para MAÑANA, a partir de HOY seré cristiano.

A San Expedito se lo invoca en problemas URGENTES que demandan una inmediata solución, donde no puede haber demoras, lo cual también nos llama a la reflexión de que debemos cumplir todo aquello que le fue prometido, sin demora.

San Expedito, además de ser el Santo de las “Causas Urgentes” es protector de los jóvenes, de los estudiantes, de los enfermos, de los problemas laborales y de familia, es también protector en caso de juicios.

Debido a su nombre (que en español significa “rápido”), la devoción popular lo considera

patrono de las causas urgentes, abogado de las causas imposibles (un título que comparte con Santa Rita y san Judas Tadeo), protector de los militares, los estudiantes, los jóvenes y los viajeros además patrono de las causas legales demasiado prolongadas.

Es un santo reconocido por los fieles católicos aunque no aparece en la liturgia católica. Su acta de canonización no ha sido revisada por la Iglesia Católica Romana, y su fiesta del 19 de abril no se celebra ampliamente.

En el momento de su conversión se le apareció un cuervo (ave que representa al demonio), el cual lo seducía a no convertirse al cristianismo al grito de “cras cras cras”, que en latín significa ‘mañana’. Expedito respondió: “¡Hodie hodie hodie!”, que significa ‘¡hoy!’ y luego aplastó al cuervo con el pie derecho.

Una vez convertido, predicó a toda su tropa y los acercó al cristianismo. Eso provocó la ira del emperador Diocleciano. La importancia de su puesto hacía de él un blanco especial del odio del emperador. Fue flagelado hasta sangrar y después decapitado con espada un 19 de abril.

Las imágenes de san Expedito lo presentan con ropa de legionario, vestido de túnica corta y de manto tirado hacia atrás de los hombros (a la moda militar romana), y con postura marcial. En una mano sostiene una palma, en la otra una cruz que ostenta la palabra hodie (‘hoy’, en latín, en referencia a la conocida leyenda). Pisa con el pie derecho un cuervo que grita “cras” (‘mañana’ en latín).

ORACIÓN A SAN EXPEDITO

Oh, glorioso San Expedito de las causas justas y urgentes, ayúdame en esta hora de aflicción y desesperación. Intercede por mí ante Nuestro Señor Jesucristo, tú que eres un santo guerrero, tú que eres el santo de las causas urgentes, tú que me alejas a quienes quieren dañarme, ayúdame, dame fuerza, coraje y serenidad. Protege a mi familia como lo haces con la juventud, los enfermos, el trabajo, los negocios y los juicios. Atiende mi pedido: […] Atiéndelo con urgencia, por favor. Devuélveme la paz, te seré fiel el resto de mi vida y daré a conocer tu nombre a todos los que tengan fe.