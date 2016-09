Jorge Ávila

Una de las franquicias del mundo de la ciencia ficción más exitosas en la historia, que se ha convertido en objeto de culto, llega al medio siglo con seis series televisivas, 13 películas, así como una gran cantidad de cómics, videojuegos y novelas, cumple medio siglo de vida. El 8 de septiembre de 1966, salió al aire Star Trek, que si bien no fue muy bien recibida en un principio y sólo duró tres años, con el tiempo se convirtió en leyenda.

Ahora, para festejar los 50 años de uno de los fenómenos de la cultura popular más famosos de la historia, llega a la cartelera la más reciente película de la saga,Star Trek sin límites, decimotercera producción fílmica acerca de la historia creada por Gene Roddenberry, ahora bajo la dirección de Justin Lin, quien toma el lugar dejado por J. J. Abrams.

Su protagonista, Chris Pine, quien da vida al intrépido capitán James T. Kirk, platicó en exclusiva su experiencia en el filme, el cual, asegura, contestará varias preguntas que los fans se han hecho desde el principio.

¿Qué podemos esperar de esta edición de 50 aniversario de Star Trek?

Creo que contesta varias preguntas importantes establecidas al principio de la mitología. Muestra a una Federación hecha de gente diferente, que se pregunta si esto funcionará o a dónde llegará todo. Son grandes preguntas que tienen mucho sentido para el 50 aniversario.

¿Dónde están Kirk y su tripulación en este momento de la historia?

Llevan tres de los cinco viajes que tiene planeado durar su viaje. Para Kirk, sus motivaciones han cambiado, pues ese fuego que tenía de dejar de vivir a la sombra de su padre, de querer probarse a sí mismo, se ha apagado. Ahora para él las cosas tienen mucho más sentido, ya no tiene que probarle nada a nadie y eso lo ha hecho más analítico.

¿Sientes presión por los 50 años de la saga?

No, para nada, porque mi trabajo es hacer bien lo que los escritores plasmaron y la visión del director. Hasta ahí dejo las cosas, porque si me voy más allá entonces me puedo fastidiar solo. No habría manera de ganar.

¿Cambia algo el que Simon Pegg haya escrito el guión y actúe contigo?

Le da a todo un sentido más amplio de colaboración, y en cierta manera es como cuando los papás se van de fin de semana y te quedas solo en la casa y decides cuál va a ser la fiesta más grande y loca que puedes hacer. Siempre me preocupó que con la partida de J.J. (Abrams, director de las primeras dos cintas), quien es un gran amante de la comedia, perdiéramos ese elemento, que tiene un dejo de la diversión ochentera. Pero Simon es muy divertido, así que entendió bien cuál era el tono que debía tener el filme.

¿Cómo fue trabajar ahora con Justin Lin como director?

Maravilloso. Hizo un gran trabajo al llegar con un grupo ya establecido, con un guión que no estaba acabado y decir: “no se preocupen, lo tengo”. Creo que su experiencia en las películas de Rápido y furioso le ayudó a saber cómo manejar una presión grande.

¿Tuviste muchas escenas de acción?

Sí, y lo más divertido fue andar en la motocicleta, pues aprendí de dos tipos que son campeones de motocross. Siempre que trabajas con alguien que es el mejor en su campo, es divertido, y espeluznante.

¿Hay algún romance en el filme?

Para ser honestos, no hay tiempo de ello. En estos filmes nunca hay tiempo para el romance. Kirk flirtea un poco, pero hasta ahí. No hay más.

¿Qué significa interpretar a uno de los personajes más icónicos de la cultura popular?

No pienso mucho en ello, porque si lo hiciera estaría viviendo bajo la presión de tener que lograr algo. Es lo opuesto a lo que alguna vez pensé que haría, pero es la mejor parte de mi carrera. Crecí viendo a los Harrison Ford del mundo, y dar vida al tipo rudo es como un sueño. Es algo muy divertido.

Título original: Star Trek beyond.

Título en español: Star Trek sin límites.

Director: Justin Lin.

Elenco: Chris Pine, Zoe Saldana, Simon Pegg, Anton Yelchin, Zachary Quinto e Idris Elba.

Duración: 122 minutos.