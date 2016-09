Argonmexico /Tópicos Tabasqueños

Silvia Hernández Martínez

Villahermosa, Tab.- Parece que al PRI ya le crecieron los enanos y no podrá hacer nada por el 2018, confiando en que las elecciones presidenciales no serán amañadas, pues con todo y el cambio de secretario de Hacienda y Crédito Público, habrá recortes presupuestales que afectarán a todo México…y sobre todo al PRI.

Algo tendrán que inventar los priístas si quieren retener la Presidencia de la República, comenzando por los estados de Coahuila, Nayarit y Estado de México, esta última, no sólo por lo que representa en votos, sino por ser la tierra del presidente Enrique Peña Nieto y muchos de sus funcionarios.

En el umbral de los comicios electorales del Estado de México, no se veía muy recomendable hacer tantos recortes presupuestales, que seguramente tendrán que ir considerando, pues quitarle dinero al campo y al medio ambiente, , pero principalmente al campo, como que no se ve entonces para cuando se “pagará la deuda histórica” que todos los funcionarios federales reconocen tener con los campesinos y que no olvidan mencionar en cada discurso.

Difícil situación para el Revolucionario Institucional, donde hay más que las llamadas “tribus” del PRD y se están haciendo pedazos, sobre todo entre políticos y tecnócratas, estos últimos con total desconocimiento de lo que es su partido, de lo que reza su ideología, y por lo mismo va en picada.

En EDOMEX, los Del Mazo, considerados caciques, dicen que ya hace campaña Carolina Monroy, quien no hace mucho soltó públicamente que sí, que quiere ser la gobernadora del estado por el que ha sido diputada y presidenta municipal; sin embargo, le falta mucho y tan poco para llegar. Mucho por los graves errores que se cometen desde el gobierno federal y poco, porque el 2017, está a la vuelta de la esquina.

Como sea, no sólo el de México, sino todo los estados tendrán mayores problemas con los recortes presupuestales.

Combate a la delincuencia

En Tabasco, parece que por fin las autoridades encargadas de la seguridad pública, se pusieron de acuerdo y ahora sí combaten a la delincuencia, pues en las últimas dos semanas, han hecho al menos unas 50 detenciones entre rateros de casas, comercios, asaltantes de transportes, etc., y aunque han atrapado más a asaltantes de empresas que a transeúntes, la ciudadanía les agradece que quiten delincuentes de las calles.

Hasta taxistas han “caído”, en los operativos de la BOM, así como en Comalcalco, la policía municipal también hace su trabajo y limpia las calles de criminales.

Sin embargo, se siguen cometiendo un sinnúmero de delitos y hay que comprender que ni aquí ni en China es suficiente lo que se le mete a los programas de seguridad en comparación con todo lo que sí tiene la delincuencia, que goza de miles de millones, no de pesos, sino de dólares y eso aunado a los mil años que no se actuó en consecuencia, pues no es que se justifique que no se pueda acabar con la delincuencia, pero sí es comprensible la situación, sobre todo cuando se ve que sí se está trabajando para restablecer la seguridad de los ciudadanos.

Marcha contra el abuso sexual

El Sistema DIF Tabasco que preside la profesora Martha Lilia López Aguilera de Núñez, en coordinación con otras instituciones, llevarán a cabo, el domingo 18 de este mes, la caminata “Tú puedes prevenir el abuso sexual infantil”.

Esta marcha, tiene como objetivo que los adultos y los menores de edad, abran los ojos y detecten a los depredadores que pueden estar incluso dentro de su propio hogar.

“Cualquiera puede ser el lobo”, dice la campaña de prevención y está siendo coordinada por el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, área que en realidad está celebrando diversos actos de prevención que están ayudando a la sociedad, siempre todo siendo revisado y autorizado por la señora López Aguilera que está al pendiente de esos asuntos como otros que competen a la política social que corresponde al DIF estatal.

Según un comunicado de prensa México ocupa el primer lugar dentro del tema de violencia sexual, maltrato físico y homicidios en personas menores de 14 años, ya que al año se registran 25 mil denuncias de abuso infantil, de acuerdo a la OCDE.

“Es por ello, que se alienta a los padres de familia a prepararse y ofrecer educación sexual a sus pequeños de acuerdo a su edad, decirles a los pequeños que no dejen tocar su cuerpo, que diga NO con firmeza y que lo cuente de inmediato”, dice el DIF y habrá que agregar que más vale prevenir que lamentar, pero habrá que abrir los ojos y no cerrarlos aunque se trate de un familiar muy querido, a veces ellos suelen ser los peores depredadores.