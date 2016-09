Por Monserrat García

Durango, Dgo.

Este jueves un grupo de personas se presentaron ante los medios de comunicación para denunciar un fraude del que fueron víctimas y que cometió presuntamente una trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de nombre Nancy Barraza González.

Esta persona formó una “cooperativa” que prometía entregar 48 mil pesos a cambio de una inversión de 12 mil pesos, por lo que ya se interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Gabriela Marín, a nombre de los afectados, explicó que un grupo denominado “Las Karlas” invitaba a personas cercanas a las reuniones en un salón de eventos, en las que llegaron a participar 800 personas.

Otras reuniones tuvieron lugar en la calle Francia, de la colonia Universal, al parecer casa una de las personas que forman parte de “Las Karlas”.

Indicó que al no cumplirse con lo pactado, se llegó al acuerdo que a más tardar el pasado 15 de julio se reintegraría el recurso a sus legítimos, lo que no se ha cumplido, pues ahora el argumento de la presunta responsable es que no tiene dinero para devolverlo a los afectados.

Aseguró que el delegado del IMSS está molesto por el caso pero no puede hacer mucho para resolverlo.

Por su parte, Mario Pozo Riestra, ex presidente de la Barra de Abogados Benito Juárez, dio a conocer que se siguen presentando fraudes de “telares”, “flores de la abundancia”, tiempos compartidos y las cooperativas.

“Necesitamos que las autoridades legislen en materia de fraudes, para que quede un procedente y que si hay una laguna en la ley, se revise de forma penal y tipificar como en Querétaro el fraude maquinado”, concluyó.