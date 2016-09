Por Pascual Alvarado Maldonado

*Patricia Herrera aún recuerda la violación a la autonomía de la UJED

*Don Rubén Calderón, un juarista distinguido y hombre probó

*Luis De Villa y su nueva “chamba”

Tal vez la audiencia pública que presidio ayer en la Clínica de Medicina Familiar Lerdo la Doctora Patricia Herrera Gutiérrez, delegada estatal del ISSSTE en Durango, sea una de sus últimas visitas a esta región con la investidura de Delegada de esa institución de salud.

Y no es que tenga una bola de cristal para ver el futuro, pero quienes conocen de política o son aprendices de políticos saben que la delegación del ISSSTE al igual que la mayoría de las delegaciones federales que se encuentran en el estado, son posiciones políticas del mandatario estatal en turno, o bien de algún compromiso de muy alto nivel, la doctora Patricia Herrera Gutiérrez fue secretaria de Salud cuando Ismael Hernández fue el gobernador, cuando llega el actual gobernador Jorge Herrera, una de sus primeras acciones fue imponer a un cercano suyo como rector de la UJED y a escasos 15 días de haber tomado protesta como gobernador, el Congreso del Estado nombra como rectora a la Doctora Patricia Herrera, cometiéndose una violación a la autonomía universitaria entonces, los servicios prestados por la Doctora Patricia Herrera, fueron pagados con la delegación que hoy encabeza, pero en unos días habrá cambio de gobernador y por consiguiente los que la recomendaron dejaran de tener influencia para sostenerla en la delegación.

Pero no solo eso, la Doctora Patricia Herrera prácticamente saco de la Rectoría de la Universidad Juárez del Estado de Durango al contador Rubén Calderón Luján, un Juarista distinguido y hoy, además, alto funcionario del Senado de la República, que en pocos días regresará a estas tierras como parte del gabinete del gobernador electo Doctor José Rosas Aispuro Torres.

Hay un dicho popular que dice “cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar” y este refrán aplica a los cambios recientes de delegados en el estado, primero se fue el delegado del Seguro Social, después y acusado de corrupción salió el delegado de Sedesol, hace unos días entrego la delegación del Infonavit, Edgar José Ángel Núñez Murillo, este último muy ligado al actual gobernador, y quien coincidentemente fue el director administrativo de la Secretaría de Salud cuando Patricia Herrera fungía como secretaria de los servicios Salud en tiempos de el ex gobernador Ismael Hernández; es más, dicen los que conocen la historia que el exdelegado de Infonavit trabajo en la empresa familiar del gobernador, “Don Nabor”.

Y si ya se va la delegada del ISSSTE, por consiguiente habrá también cambios en los funcionarios que ella nombro, no solo en la capital sino también en la laguna, donde llegaron algunos funcionarios a las unidades médicas que son de la ciudad de Durango, pero como el uno de los compromisos de campaña del gobernador electo José Rosas Aispuro Torres fue que los todos los puestos del gobierno en la laguna, serían para los laguneros, entonces existen grandes expectativas que haya cambios y que en esas áreas se incorporen personas que conozcan la problemática regional.

Y es que para nadie era desconocido que María Cristina Díaz Herrera, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, era quien determinaba quien ocupaba los puestos que tienen que ver con el manejo de recursos humanos, financieros y administrativos, prácticamente todo lo que tenga que ver con dinero, en todas las dependencias estatales y también las Delegaciones Federales.

En la Laguna Cristina Díaz dio la instrucción para que la delegada del ISSSTE, Patricia Herrera, nombrara a sus recomendados, en el hospital del ISSSTE de Gómez Palacio, la subdirectora administrativa Karla Alejandra Varela Pérez, es de Durango capital y la envía Cristina Díaz a ocupar el puesto, lo mismo sucede en el ISSSTE de Lerdo, la subdirectora administrativa Cintia Romero Díaz es enviada de Durango, y hasta el jefe de recursos humanos del hospital Oliver Moreno Loera es de Durango pero lo envía también Cristina Díaz.

xxxxx

Lo sorprendente, vaya que mientras más mal hagas las cosas, mejor te va, el ex alcalde de Lerdo y sus verdes matas Luis de Villa Barrera fue nombrado Rector de la UniPoli de Gómez Palacio por el gobernador Jorge Herrera Caldera; el rector anterior era José Dimas López Martínez, profesionista capaz quien dejó la Rectoría para convertirse en síndico de Lerdo y ahora ocupa su lugar el ex alcalde; a esto hay que sumarle que la esposa de Luis de Villa, la señora Rocío Villegas fue nombrada hace días como contralora de la subsecretaria de educación en La Laguna; solo me queda decir que por situaciones como estas en menos de diez días habrá alternancia en el gobierno del estado de Durango.

