Luego de que el presidente Enrique Peña Nieto tuiteara que México no pagaría por el muro fronterizo, el candidato republicano a la Presidencia estadounidense, Donald Trump, revisó su esperado discurso sobremigración del miércoles pasado.

Al inicio de la conversación con Donald Trump dejé claro que México no pagará por el muro. — Enrique Peña Nieto (@EPN) August 31, 2016

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, Trump estaba furioso de que Peña Nieto hiciera pública esa parte de la conversación, por lo que añadió una línea a su discurso.

“Ellos (los mexicanos) no lo saben todavía, pero van a pagar por el muro”, agregó Trump a su texto.

“No tuve opción”, justificó Trump sobre esa adición al WSJ y publicado por el diario Reforma.

Sin embargo, añadió que le agradó mucho el mandatario mexicano.

Durante una rueda de prensa conjunta con Peña tras la reunión de ambos en Los Pinos el miércoles, Trump aseguró a los reporteros que habían hablado del muro, pero no de quién lo pagaría.

Más tarde surgieron reportes de que Peña Nieto dijo a Trump en privado que México no pagaría por el muro.

El mandatario mexicano confirmó los reportes en Twitter.

“Al inicio de mi conversación con Donald Trump, dejé en claro que México no pagará por el muro. A partir de ahí, la conversación trató otros temas y se desarrolló de una manera respetuosa”, tuiteó Peña.

