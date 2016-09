Por Monserrat García

Durango, Dgo.

El presidente de la Cámara

Nacional de Comercio (Canaco), Jaime Mijares Salum, pidió respeto a los asistentes a la Marcha por la Familia que tendrá verificativo este sábado 10 de septiembre y que es convocada por organizaciones de la sociedad civil entre ellas Red Familia.

“Somos libres de expresar nuestras ideas, de promover lo que nos parezca correcto, no sólo hablando de este tema, sino de cualquier otro, nosotros respetamos si los empresarios acuden porque es decisión personal y no como cámara empresarial, no tenemos un posicionamiento general al respecto”.

Jaime Mijares apuntó que la sociedad debe respetar las ideas de cada individuo, pero de igual forma las familias son libres de acudir a dicha marcha, siempre y cuando no afecten a terceros.

Esta manifestación será en pro de la familia y en contra de los matrimonios igualitarios, por lo que la Canaco mostró absoluto respeto de las manifestaciones que pueda tener la sociedad, siempre y cuando no afecten a terceros.

La marcha de Red Unidos por la Familia se llevará cabo este sábado a las 16:30 horas, partirá de la calle Cuauhtémoc y 20 de Noviembre, hasta llegar a la Plaza de Armas.