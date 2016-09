Por Fernando Madera

Durango, Dgo.

Poco más de 100 mil mexicanos abandonaron su trabajo debido a factores como el cambio en las condiciones laborales, riesgos para la salud o de tipo personal.

Así lo registró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Si bien en México el crecimiento laboral ha crecido, no siempre las condiciones que las empresas e industrias ofrecen son atractivas para quienes buscan incorporarse al sector productivo del país.

En Durango la instalación de empresas maquiladoras abrió la posibilidad de empleo, pero las condiciones reportadas por quienes han laborado en algunas de estas, es de bajos salarios y jornadas de trabajo extenuantes.

Conforme a las encuesta aplicada por el INEGI, durante el primer trimestre del año, un total de 121 mil 385 personas abandonaron su trabajo.

Expresaron como principal motivo el deterioro de las condiciones de trabajo, riesgos personales y de salud.

Empero, lo manifestado por los ahora ex trabajadores no aplica en todos los casos, dado que fue lo manifestado por los entrevistados, para quienes las condiciones laborales no fueron las óptimas.

Hasta ahora, el empresariado mexicano no ha reportado el cierre de negocios e industrias por falta de mano de obra, lo cual indica que el trabajo rechazado por los poco más de 100 mil trabajadores, otros lo tomaron y continúan ahí.